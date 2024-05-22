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台灣國際駕照在奧地利無效？駐館：爭取、協商中

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
近日有人在社群網路上表示，台灣旅客無法持台灣國際駕照在奧地利臨時駕車。對此，外交部今下午已做證實，並強硬表示，基於平等互惠原則，目前持奧地利國際駕照的外籍人士也無法在台灣駕車。我駐奧地利代表處則表示，為爭取國人可在奧地利駕車，正在與奧地利外交部及交通部協商中。圖／取自駐奧地利代表處臉書
近日有人在社群網路上表示，台灣旅客無法持台灣國際駕照在奧地利臨時駕車。對此，外交部今下午已做證實，並強硬表示，基於平等互惠原則，目前持奧地利國際駕照的外籍人士也無法在台灣駕車。我駐奧地利代表處則表示，為爭取國人可在奧地利駕車，正在與奧地利外交部及交通部協商中。圖／取自駐奧地利代表處臉書

近日有人在社群網路上表示，台灣旅客無法持台灣國際駕照奧地利臨時駕車。對此，外交部今下午已做證實，並強硬表示，基於平等互惠原則，目前持奧地利國際駕照的外籍人士也無法在台灣駕車。我駐奧地利代表處則表示，為爭取國人可在奧地利駕車，正在與奧地利外交部及交通部協商中。

針對國人反映無法在奧地利持台灣國際駕照駕車，我國駐奧地利代表處今在臉書上表示，最近大家關心來奧地利玩是否可租車自駕問題，代表處也很關心。

代表處表示，日前向奧地利交通部洽詢有關我國國際駕照在奧地利使用規定，獲奧國交通部答復，認為我國國際駕照在奧地利並非有效，我國一般旅客無法在奧地利自駕。

代表處說，為爭取國人可在奧地利駕車，正在與奧地利外交部及交通部協商中，希望可趕快找出雙方互利的解決方案，也會在社群媒體及代表處網站上隨時報告進度。

交通部 奧地利 駕照

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