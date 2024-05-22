李孟諺視察403修復建情形 指示公路局積極辦理復建工作

交通部李孟諺部長22日陪同行政院長卓榮泰前往花蓮縣視察台9線下清水橋災害搶修及復建規劃情形；並率公路局長陳文瑞、路政及道安司長黃運貴及綜合規劃司長張垂龍等人轉往台8線太魯閣路段勘查重要災點及搶修情形。李孟諺除感謝工程團隊日夜趕工，更指示公路局要確保道路安全，保障民眾行的權利。

403地震造成花東地區鐵公路設施多項災損，尤其台9線下清水橋遭落石砸毀造成橋梁斷裂無法通行，交通一度中斷，交通部公路局於地震後3小時內搶通台9線下清水橋人行通道，並在斷橋搶修後3日內完成小型車之通車，預計於5月底開放大型車通行，今年底目標為完成下清水橋原橋位復建。

李孟諺表示，台9線下清水橋5月底開放大型車通行，方便旅客搭乘遊覽車到花蓮。此外，交通部也已針對花蓮提出旅遊振興方案，並自6月1日起實施；另他已責成台鐵公司，往花蓮地區的列車採較高運量的EMU3000新自強號，並視花東旅客的需求，於平假日配合加開觀光團體專列。

李孟諺結束台9線下清水橋視察後，接續視察台8線太魯閣路段。此次地震也造成台8線自天祥以東受創嚴重，公路局短期刻正辦理6處邊坡保護工程(132.2k、142.2k、161.8k、179.5k、182.7k、183.6k)，預計113年12月底前完成。中期部分增作4處明隧道復建工程(173.5k九曲洞西口及東口、174.8k錐麓隧道、175.3k靳珩隧道)，預計於115年底完成。

李孟諺對於公路局積極搶修以及各項努力表達肯定與感謝，另也指示公路局盡速完成台9線及台8線公路相關復建修復工作；因後續汛期將至，也要做好防災應變準備。