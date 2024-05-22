農產外銷突破！台英簽署有機產品相互承認MOU

農業部與英國環境、食品與鄉村事務部（DEFRA）歷經逾2年進行有機法規比對及諮商，雙邊今天簽署台英有機產品相互承認瞭解備忘錄，彼此的有機農產、加工品可輸銷對方市場。

農業部與英國環境、食品與鄉村事務部，今天於英國在台辦事處舉辦「有機產品相互認可合作備忘錄」簽署記者會，在英國對台貿易特使福克納勛爵（LordFaulkner）及雙方主管機關代表見證下，由駐英國台北代表處代表姚金祥與英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）簽署台英有機產品相互承認瞭解備忘錄。

與會的農業部次長胡忠一說，「有機農產品促進法」於2018年5月30日三讀通過，就對國際上公布第2年起所有跟台灣進行有機農產品貿易產地，必須要先簽雙方有機同等性相互承認協議，在此之前有5國互相承認，包含日本、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大，之後增加印度、巴拉圭，今天跟英國簽署為第8國。

他說，2007年1月29日「農產品驗證及管理辦法」通過上路後，歐盟就申請相關產品要輸入台灣，2007年單獨對歐盟開放，2018年5月30日「有機農產品促進法」通過後規定1年後開始實施，歐盟沒簽訂，所以產品沒進來；而英國有48萬公頃有機農業農田，脫歐後一直想輸銷產品來台，且表現積極，經雙邊努力促成。

胡忠一重申，今天這個簽訂是台灣農業史上的突破，將歐洲這塊也補上來，希望能把台灣更多有機農產品賣到世界各洲；歐洲市場對台灣有機茶、米穀粉、雜糧做成的餅乾、果汁加工、有機米、無麩質穀物產品有興趣。

另外，他說，英國當然也非常希望把咖啡、飲料、加工品打進台灣市場，台灣雙邊分屬不同氣候帶互補，對原物料供應、消費者來說互惠，之後還有執行面小細節要再簽訂、合作，例如台灣的農家酒莊，已在法國、布魯塞爾、德國獲得前幾名，累計有50、60個金、銀牌，相當有名，希望能輸銷英國。