快訊

包租公、股民優先？石崇良：健保補充保費調整已啟動修法

醫專生砍人同車乘客齊心 長髮哥肉搏、阿宅工程師奪刀吐心聲

農產外銷突破！台英簽署有機產品相互承認MOU

中央社／ 台北22日電

農業部英國環境、食品與鄉村事務部（DEFRA）歷經逾2年進行有機法規比對及諮商，雙邊今天簽署台英有機產品相互承認瞭解備忘錄，彼此的有機農產、加工品可輸銷對方市場。

農業部與英國環境、食品與鄉村事務部，今天於英國在台辦事處舉辦「有機產品相互認可合作備忘錄」簽署記者會，在英國對台貿易特使福克納勛爵（LordFaulkner）及雙方主管機關代表見證下，由駐英國台北代表處代表姚金祥與英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）簽署台英有機產品相互承認瞭解備忘錄。

與會的農業部次長胡忠一說，「有機農產品促進法」於2018年5月30日三讀通過，就對國際上公布第2年起所有跟台灣進行有機農產品貿易產地，必須要先簽雙方有機同等性相互承認協議，在此之前有5國互相承認，包含日本、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大，之後增加印度、巴拉圭，今天跟英國簽署為第8國。

他說，2007年1月29日「農產品驗證及管理辦法」通過上路後，歐盟就申請相關產品要輸入台灣，2007年單獨對歐盟開放，2018年5月30日「有機農產品促進法」通過後規定1年後開始實施，歐盟沒簽訂，所以產品沒進來；而英國有48萬公頃有機農業農田，脫歐後一直想輸銷產品來台，且表現積極，經雙邊努力促成。

胡忠一重申，今天這個簽訂是台灣農業史上的突破，將歐洲這塊也補上來，希望能把台灣更多有機農產品賣到世界各洲；歐洲市場對台灣有機茶、米穀粉、雜糧做成的餅乾、果汁加工、有機米、無麩質穀物產品有興趣。

另外，他說，英國當然也非常希望把咖啡、飲料、加工品打進台灣市場，台灣雙邊分屬不同氣候帶互補，對原物料供應、消費者來說互惠，之後還有執行面小細節要再簽訂、合作，例如台灣的農家酒莊，已在法國、布魯塞爾、德國獲得前幾名，累計有50、60個金、銀牌，相當有名，希望能輸銷英國。

歐盟 英國 農業部

延伸閱讀

【Daily Podcast】英國男子為港府跟監在英港人，因不明原因死亡／俄羅斯極音速物理學家以叛國罪被判14年監禁

被指為港工作英國退役軍人身亡 香港官員不評論

監視者之死：英國男子為港府跟監在英港人，陳屍公園「不明死亡」

1970-90年代輸血汙染奪3千命 英相道歉賠償稱「國恥日」

相關新聞

台灣國際駕照在奧地利無效？駐館：爭取、協商中

近日有人在社群網路上表示，台灣旅客無法持台灣國際駕照在奧地利臨時駕車。對此，外交部今下午已做證實，並強硬表示，基於平等互...

宣誓就職民進黨主席！賴總統宣布黨務人事名單 秘書長為林右昌

總統賴清德今天在民進黨中執會，宣示就職民進黨主席，展開新任期。賴清德表示，黨秘書長由內政部前部長林右昌接任，將在6月5日...

誤會一場？國民黨轟幫永豐銷庫存 食藥署澄清在做這件事

國內輸液大廠因生產過程嚴重違規，再改善缺失並經核可前不得再製造，國民黨今批評，衛福部食藥署不只沒全面回收，甚至還幫廠商銷...

【重磅快評】郭國文創首例 攻擊周萬來是議事杯葛手段?

立院朝野黨團針對國會改革法案激烈交鋒，綠委郭國文戲份十足，先是動手推開白委黃國昌的臉引爆話題，接著又因搶立院秘書長周萬來...

柯文哲任內再傳弊案？議員質疑新光醫院容積暴增 北市都發局回應

台北市議員洪婉臻今天指出，新光醫院向前市長柯文哲陳情後，容積率就暴增至365%，疑為京華城翻版。都發局回應，容積並沒有大...

花蓮地震受災戶盼中央補助拆大樓 卓榮泰：會進一步討論

行政院長卓榮泰今天會勘花蓮吉安鄉大樓拆除情形，指出重建經費已接近300億元，要求行政團隊將災後整建或補助如期完成。現場有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。