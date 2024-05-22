吐瓦魯總理上任後首次出訪 賴總統：共同面對氣候挑戰

總統賴清德今天會晤「吐瓦魯國總理泰歐伉儷訪問團」時表示，感謝吐瓦魯國支持台灣的國際參與，台灣將透過雙邊與多邊合作，成立氣候轉型基金以及推動海岸調適計畫，與吐瓦魯國一起面對氣候變遷挑戰。

今年是中華民國與吐瓦魯國建交45週年，賴總統今天接見吐瓦魯國總理泰歐（Feleti Teo，另譯：戴斐立）率領的訪問團時表示，感謝泰歐上任後首次出訪，就是來到台灣，以行動展現對台灣的重視和支持。

賴總統指出，過去幾年來，雙方在醫療、農業、教育以及文化等各領域合作，都有豐碩的成果。此外，在許多國際場合上，吐瓦魯國更積極為台灣發聲，他要感謝吐瓦魯國政府和人民支持台灣的國際參與。

賴總統表示，為因應海平面上升等重要議題，泰歐上任後宣布21項優先施政計畫，台灣也透過雙邊與多邊合作，成立氣候轉型基金以及推動海岸調適計畫，與吐瓦魯國一起面對氣候變遷挑戰。

他說，台灣未來會持續和吐瓦魯國加強各項交流合作，也一起守護民主自由價值，相信在兩國努力之下，將能促進雙邊經貿關係發展，為民眾創造更多福祉，也要請吐瓦魯國繼續支持台灣的國際參與，一起為國際社會做出更多貢獻。

泰歐則說，很高興見證賴總統的就職典禮，除了恭賀外，也祝福賴總統任期一切順利。

泰歐表示，此次確實是他上任後首次海外出訪，展現了吐瓦魯國政府及民眾對台灣的友誼與堅實承諾，而他上任後宣布的21項優先施政計畫，其中一項就是要強化吐瓦魯國與台灣關係。

他強調，兩國邦誼已長達45年，希望未來雙邊政府能持續深化合作，共同增進兩國民眾福祉。

此外，賴總統今天也接見「聖露西亞總理皮耶訪問團」，感謝皮耶3度訪台，展現兩國友好情誼，也謝謝皮耶與其內閣團隊關切並慰問台灣4月的震災，帶給台灣民眾溫暖的力量。

賴總統說，今年是聖露西亞獨立45週年，期盼雙方能在各領域持續攜手合作，深化邦誼。

賴總統表示，皮耶重視青年經濟，這與他投資未來世代的理念不謀而合，因為投資未來世代就是投資國家未來，期盼強化公共支持體系，讓國家作為青年後盾。

他說，新政府非常期待除了青年交流外，未來也可以就各項促進雙方利益發展繁榮項目共同合作，豐富青年生活，並加深彼此了解與合作。賴總統也說，感謝皮耶持續在國際為台灣發聲，他將持續深化台灣與聖露西亞等友邦連結，期盼有更多的合作成果。

皮耶指出，聖露西亞與台灣之間的情誼，是因為友誼與互相尊重而來，聖露西亞反對任何外來敵對勢力干涉國家發展方向，因為每個國家的未來都應該由其民眾決定。

皮耶說，聖露西亞與台灣有長久友誼，也很感謝台灣慷慨的幫助，雖然沒有辦法給予台灣豐富物質，但是可以給台灣友誼、真誠以及對台灣立場的深刻了解與支持，也很謝謝台灣協助聖露西亞的年輕人。

他也提到，今年是聖露西亞的基礎建設發展年，房屋、道路、醫療等都要全面提升，期盼能與台灣攜手合作，推進互惠互利的雙邊合作關係，同時強調聖露西亞是台灣堅實、可依賴的盟友。