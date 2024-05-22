快訊

包租公、股民優先？石崇良：健保補充保費調整已啟動修法

醫專生砍人同車乘客齊心 長髮哥肉搏、阿宅工程師奪刀吐心聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠議員批柯文哲任內新光醫院容積暴增 民眾黨：天馬行空抹黑

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民進黨台北市議員洪婉臻今天質疑，台北市前市長柯文哲任內，新光醫院容積暴增賺逾10億元。民眾黨發言人戴于文表示，考量整體區域發展，提升醫療量能，照顧市民健康，並且配合94年衛生署核准的擴建面積及醫事發展需求，推算出容積率，一切依據制度進行。

戴于文說，回饋金的部分，公展計劃書中就寫的很清楚，比照和信醫院，援例辦理。戴于文補充說明，變更成醫療用地後，增加的容積以醫療專戶回饋、健保病床回饋、環境改善回饋等方式讓市民受惠；以市價及營建成本的價差之50%計算，幾乎已成為工業區變更為醫療專用區的通則，沒有針對特定對象放水。

戴于文呼籲議員不要再花力氣憑空想像，為了影射、抹黑柯文哲而天馬行空。

戴于文 柯文哲 議員

延伸閱讀

京華城容獎爭議 議會小組：柯文哲等3人開綠燈

三立報導柯文哲與朱立倫談「藍白合」挨告誹謗 民眾黨撤告不起訴

影／回應賴清德總統就職演說 柯文哲：先觀察三個月

連喊3次傲慢！痛批民進黨分裂社會 柯文哲：威權再現革命就是義務

相關新聞

台灣國際駕照在奧地利無效？駐館：爭取、協商中

近日有人在社群網路上表示，台灣旅客無法持台灣國際駕照在奧地利臨時駕車。對此，外交部今下午已做證實，並強硬表示，基於平等互...

宣誓就職民進黨主席！賴總統宣布黨務人事名單 秘書長為林右昌

總統賴清德今天在民進黨中執會，宣示就職民進黨主席，展開新任期。賴清德表示，黨秘書長由內政部前部長林右昌接任，將在6月5日...

誤會一場？國民黨轟幫永豐銷庫存 食藥署澄清在做這件事

國內輸液大廠因生產過程嚴重違規，再改善缺失並經核可前不得再製造，國民黨今批評，衛福部食藥署不只沒全面回收，甚至還幫廠商銷...

【重磅快評】郭國文創首例 攻擊周萬來是議事杯葛手段?

立院朝野黨團針對國會改革法案激烈交鋒，綠委郭國文戲份十足，先是動手推開白委黃國昌的臉引爆話題，接著又因搶立院秘書長周萬來...

立院周五續戰國會改革 傅崐萁開始夜守議場搶排案

立法院國會改革朝野大戰暫時熄火，本周五將繼續審查國會改革法案。國民黨團總召傅崐萁為搶得周五議程排案先機，今天傍晚7時自己...

柯文哲任內再傳弊案？議員質疑新光醫院容積暴增 北市都發局回應

台北市議員洪婉臻今天指出，新光醫院向前市長柯文哲陳情後，容積率就暴增至365%，疑為京華城翻版。都發局回應，容積並沒有大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。