綠議員批柯文哲任內新光醫院容積暴增 民眾黨：天馬行空抹黑

民進黨台北市議員洪婉臻今天質疑，台北市前市長柯文哲任內，新光醫院容積暴增賺逾10億元。民眾黨發言人戴于文表示，考量整體區域發展，提升醫療量能，照顧市民健康，並且配合94年衛生署核准的擴建面積及醫事發展需求，推算出容積率，一切依據制度進行。

戴于文說，回饋金的部分，公展計劃書中就寫的很清楚，比照和信醫院，援例辦理。戴于文補充說明，變更成醫療用地後，增加的容積以醫療專戶回饋、健保病床回饋、環境改善回饋等方式讓市民受惠；以市價及營建成本的價差之50%計算，幾乎已成為工業區變更為醫療專用區的通則，沒有針對特定對象放水。

戴于文呼籲議員不要再花力氣憑空想像，為了影射、抹黑柯文哲而天馬行空。