保單強制執行「棺材本都沒了」 金管會提1彈性辦法

國民黨立委王鴻薇今日表示，因還不出錢，或是欠稅而被法院強制執行，被拿「保單」來開刀，許多保戶就此葬送了權益，她在財政委員會質詢，針對這種不符合比例原則的現象，詢問金管會是否有研擬出更彈性的辦法。金管會表示，本周剛召開會議，未來將建議人壽保險金額在100萬元以下的小額保單，可以不要被強制執行。

王鴻薇表示，保單被強制執行，已經使很多保戶的權益受損。根據媒體公布的統計資料顯示，光是去年1月到今年3月才不到一年半的時間，台北地院和士林地方法院因為追債，而遭強制執行解約保單的件數就已經達到了8000多件。

王鴻薇說明，事實上自己也接到很多相關陳情，甚至有陳情民眾來哭訴，懇求是否至少能協助留個30萬，可以留個棺材本，看了實在讓人於心不忍，但法院判強制執行，實在也是愛莫能助。

王鴻薇說，這次保險局將金額訂在100萬元，若保險契約在100萬元以下就建議不要強制執行，這樣至少讓保戶能夠保留最基本的人身保障權益，也是比較人性化的做法，未來在保險法中明定，要儘快來推動。