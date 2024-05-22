賴清德：呼籲在野黨尊重少數 理性討論國會改革法案

近日立法院審議「立院職權行使法」等相關法案，引發社會關注。民進黨主席賴清德今天表示，呼籲在野黨尊重少數，並審慎思考相關法案對現行憲政體系所造成的影響，相信絕大多數國民的期待，都是立法院可以遵守程序正義、實質審議法案，讓不同的意見及聲音，可以被好好討論。

賴清德今天在民進黨中執會指出，要感謝民進黨團總召柯建銘與民進黨團立委們辛苦付出、團結一心，堅定守護民主。也要感謝即使昨天晚上下大雨，仍在立法院外堅持程序正義、捍衛自由民主的民間團體及自發而來的所有民眾，大家都辛苦了。

柯建銘表示，原本在野黨盤算，在5月17日就要通過所有國會擴權法案，最快5月24日就要叫賴清德來立院做國情報告，但在民進黨團奮勇作戰下，這個計畫已經計畫已經被拖延，不會實現了。

賴清德表示，遵守程序正義的實質、理性討論，是民主法治國家國會的原則，也是各黨可以達成共識的關鍵，缺乏程序和實質討論，會讓法條難以凝聚各方共識，容易產生疏漏，甚至可能影響現行憲政與權力分立的運作。

關於進來立院朝野交鋒，民進黨中執委在開會現場也有發言。民進黨中執會陳茂松表示，最近連去公園散步，很多人都不清楚立法院在打什麼，執政黨要加強論述，不然很多人都不知道立法院發生什麼事。

賴清德回應，所有黨公職都要團結，不吝於努力論述，賴也鼓勵陳茂松，可以去和公園的阿伯、阿婆講清楚來龍去脈，大家都要勇於論述，讓社會了解現在爭端所在。

民進黨中執委蔡易餘表示，他在這次事件中關注到一個現象，過去立法院長韓國瑜表現的好像要當公道伯，但這次卻完全是在協助在野黨推進法案，韓國瑜就是違法擴權的主要推動者之一。