議員憂台智光斷網無備援系統 蔣萬安曝：正洽談3家廠商

北市3大案延燒，其中台智光警用監視器傳輸費案，民眾黨北市議會黨團反擊，提案成立調查台智光案專案小組，9人小組成員倒天出爐，分別是國民黨秦慧珠、李明賢、李柏毅、曾獻瑩；民進黨議員林世宗、顏若芳、何孟樺；民眾黨議員林珍羽；另一位成員是無黨籍議員徐立信。

北市3大案，其中台智光警用監視器傳輸費案，前市長柯文哲日前在網路直播時說「我去檢舉貪汙，怎麼現在我在被調查？這太好笑了」民眾黨北市議會黨團也提案成立台智光專案小組，各政黨均同意。

台北市議會下午進行台北市長蔣萬安市政總質詢，議長戴錫欽會前先宣布台智光案專案小組成員，由政黨協商推派出代表，依法將於10天內召集會議，召集人由成員互推。

市議員林延鳳下午在總質詢時質疑，北市府在上個月8日，終止台智光的子約作業，有90天的緩衝期，但是台北市警局說要在3個月內找到備援方案，現在進度如何？她擔心在緩衝期後，7月8號1.8萬多支警用監視器，萬一台智光沒有提供服務，有備援系統？

蔣萬安答詢時說，目前是在詢商階段，現在積極洽談的廠商有三家，考量建置速度多快接上，以及經費和有線或無線。至於7月8日前來得及嗎？法務局長連堂凱說，因母約還在，依規定台智光須繼續提供服務。

市議員何孟樺也關心與台智光解約後的備援系統找到沒，下午質詢時也問即將接任警政署長的市警察局長張榮興，會不會有空窗期的問題，蔣萬安和張榮興都說，不會空窗期，兩人也說備援系統一直都在處理中。