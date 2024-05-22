快訊

奧地利突然不認我國際駕照！外交部：奧國也將不能持照在台開車

9縣市山區大雨持續到晚間 慎防雷擊及強陣風

殺人未遂犯竄逃新北 民眾通報相似穿著男子「現蹤林口區」

議員憂台智光斷網無備援系統 蔣萬安曝：正洽談3家廠商

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會下午進行台北市長蔣萬安市政總質詢，議長戴錫欽會前宣布台智光案專案小組成員。記者楊正海／攝影
台北市議會下午進行台北市長蔣萬安市政總質詢，議長戴錫欽會前宣布台智光案專案小組成員。記者楊正海／攝影

北市3大案延燒，其中台智光警用監視器傳輸費案，民眾黨北市議會黨團反擊，提案成立調查台智光案專案小組，9人小組成員倒天出爐，分別是國民黨秦慧珠、李明賢、李柏毅、曾獻瑩；民進黨議員林世宗、顏若芳、何孟樺；民眾黨議員林珍羽；另一位成員是無黨籍議員徐立信。

北市3大案，其中台智光警用監視器傳輸費案，前市長柯文哲日前在網路直播時說「我去檢舉貪汙，怎麼現在我在被調查？這太好笑了」民眾黨北市議會黨團也提案成立台智光專案小組，各政黨均同意。

台北市議會下午進行台北市長蔣萬安市政總質詢，議長戴錫欽會前先宣布台智光案專案小組成員，由政黨協商推派出代表，依法將於10天內召集會議，召集人由成員互推。

市議員林延鳳下午在總質詢時質疑，北市府在上個月8日，終止台智光的子約作業，有90天的緩衝期，但是台北市警局說要在3個月內找到備援方案，現在進度如何？她擔心在緩衝期後，7月8號1.8萬多支警用監視器，萬一台智光沒有提供服務，有備援系統？

蔣萬安答詢時說，目前是在詢商階段，現在積極洽談的廠商有三家，考量建置速度多快接上，以及經費和有線或無線。至於7月8日前來得及嗎？法務局長連堂凱說，因母約還在，依規定台智光須繼續提供服務。

市議員何孟樺也關心與台智光解約後的備援系統找到沒，下午質詢時也問即將接任警政署長的市警察局長張榮興，會不會有空窗期的問題，蔣萬安和張榮興都說，不會空窗期，兩人也說備援系統一直都在處理中。

台智光 議員

延伸閱讀

影／綠議員問支持藐視議會？ 蔣萬安爆氣嗆雙標挨批反質詢

北藝職場霸凌事件 蔣萬安認了「處理過程確有缺失」

蔣萬安議會舌戰國會改革！綠轟「藐視議會」 蔣反批雙標

綠營提藐視議會 蔣萬安嗆：若反藐視國會為何還提？

相關新聞

奧地利突然不認台灣國際駕照！ 外交部：奧國也將不能持照在台開車

近日有人在社群網路上表示，台灣旅客無法持國際駕照在奧地利臨時駕車。有致電詢問原因的民眾則說，所得到的回答是「奧地利政府對...

國會衝突 韓國瑜吐金句：台灣民主經過碰撞 會自我療癒

立法院長韓國瑜今天上午出席亞洲不織布展覽暨會議（ANEX 2024），韓國瑜針對近日國會衝突事件突然透露，近日接待外賓時...

柯建銘：合憲前賴清德恐不會赴立院國情報告

民進黨立院黨團總召柯建銘今天接受Yahoo網路節目「齊有此理」專訪時表示，面對在野黨在國會強行要通過一連串違憲法案，民進...

閉門會談20分鐘 卓榮泰盼推打詐四法、韓國瑜促3政策

行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君今天拜會立法院長韓國瑜，雙方展開閉門會議約20分鐘。據了解，會中卓榮泰特別提到「打詐四...

【重磅快評】郭國文創首例 攻擊周萬來是議事杯葛手段?

立院朝野黨團針對國會改革法案激烈交鋒，綠委郭國文戲份十足，先是動手推開白委黃國昌的臉引爆話題，接著又因搶立院秘書長周萬來...

卓榮泰拜會立院 韓國瑜親赴正門迎接展善意

新內閣520就職，行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君為強化行政、立院溝通，今天中午依慣例到立法院拜會立法院長韓國瑜、副院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。