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生理食鹽水等輸液缺藥危機 林靜儀：未來幾周穩定出貨

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
內閣新團隊上任，衛福部次長林靜儀說，對於生理食鹽水等藥品供貨情況，目前為穩定需求，預估這幾周內就可以穩定出貨，陸續把不足的量能補上來。記者曾吉松／攝影
內閣新團隊上任，衛福部次長林靜儀說，對於生理食鹽水等藥品供貨情況，目前為穩定需求，預估這幾周內就可以穩定出貨，陸續把不足的量能補上來。記者曾吉松／攝影

擁有國內生理食鹽水輸液7成市占率的永豐化學公司，因生產過程嚴重違規，遭衛福部食藥署勒令暫停生產，引發缺藥危機。國民黨今要求政府提出解決方法。衛福部次長林靜儀說，目前已透過食藥署藥品短缺通報平台、健保數據等，掌握藥品供應情形，並協調合格業者協助生產，同時徵求專案進口，預估這幾周就能穩定出貨。

國民黨今批評，生理食鹽水、葡萄糖注射液等輸液短缺，影響病人權益，衛福部要拿出方法解決、緊急補強應對作為，並協調其他廠商增產藥品。

林靜儀表示，台灣99%醫療程序都在健保下，病人做哪種治療、醫療院所用藥情況等都有持續掌握，食藥署也會去勾稽並比對藥品的需求情況；但因實務上每個醫院採購習慣不同，這方面無法通過數據觀察，如果醫療機構憂心缺藥問題，可以至藥品短缺通報平台了解廠商供應情況。

「對於生理食鹽水等藥品供貨情況，目前為穩定需求。」林靜儀說，現在已協調其他業者在這段期間趕工，協助國內相關用藥穩定，並徵求專案進口來源，預估這幾周內就可以穩定出貨，陸續把不足的量能補上來。

林靜儀說，衛福部針對特定藥品寡占情況，其實已設有警報機制，確保特定藥品不會出現斷藥，但這次與以往不同，永豐原是穩定供應相關藥品的大廠，而輸液用藥也有多家廠商供應，但因政府主要集中在確保品管部分，對私人廠商供應過程能採取的干預作為非常少。

林靜儀指出，這次的事件是透過食藥署定期查核、查廠發現，且業者藥證於5月10日到期，因此讓該廠暫停停止生產，待廠商落實改善措施後，食藥署也會盡快發給藥證、讓其恢復生產；後續也會檢討「寡占」等定義，並盤點有疑慮藥品，確保國內大量使用或有特殊情況的藥品可以穩定供貨。

林靜儀 衛福部 食藥署

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