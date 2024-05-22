黨政人士批國會「三大沒收」：上次不記名舉手表決在民國78年

立法院會昨天處理藍白所提國會職權相關修法，民眾聚集場外抗議。黨政人士今天說，沒收討論、沒收散會動議、沒收民主投票，「三大沒收」讓民眾憤怒；昨天自發前往的零散群眾就衝破3萬人，24日將更加關鍵。

立法院昨天接續處理「立法院職權行使法」部分條文修正草案，民眾聚集立法院外怒喊「沒有討論不是民主」、「退回法案實質審查」。

黨政人士今天說，「三大沒收」，民眾會憤怒不是沒有原因。第一、沒收討論。根據立法院議事規則，院會審查法案時，每位委員都可以針對條文登記發言，立法院長韓國瑜卻限制各委員發言人數與時間，直接沒收討論。

黨政人士表示，第二、沒收散會動議。昨天民進黨立委要求草案應逐條實質審查，若藍白堅持不經實質審查，就應散會，並為此提出散會動議，藍白陣營則提案「本次會議不再處理散會動議」，再次以人數優勢輾壓通過，強逼院會繼續開會。

黨政人士說，第三、沒收民主投票。立法院設置記名表決器至今長達30年歷史，上一次不記名舉手表決發生在民國78年，如今藍白強渡關山，卻不敢在歷史上留下紀錄，供後人檢驗，實質破壞台灣民主制度。

該人士擔憂，應當以民意為依歸的立法院，無視青島東路上的3萬人民意，一意孤行，對比香港立法會在11天之內三讀通過「基本法」第23條，一樣是法條各自解釋、無限擴張政府權力、趕著上架特定法案，不難嗅出台灣國會似有香港政府強推「國安法」前的風雨欲來，令人隱隱不安。

至於昨天到場參與者，該人士分析，幾乎是街頭生面孔，過去從未參與社會運動，他舉例，許多參與者，走出捷運站第一個反應是「立法院在哪裡、要怎麼走」，群眾包括學生、上班族、帶著小孩的年輕父母等，組成非常多元，公民能量具體湧現令人驚訝。

該人士表示，昨天自發前往的零散群眾就衝破3萬人，藍白立委已強硬表態將力拚該草案三讀通過，24日將更加關鍵。