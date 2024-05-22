卓榮泰：新內閣沒有蜜月期 人民希望看到行政立法互動良好

行政院長卓榮泰中午拜會立法院長韓國瑜，卓榮泰致詞時表示，民眾對新政府有非常高的期待，因此新內閣團隊沒有蜜月期，一定會展現高度行動力，優先針對民眾迫切需要且較無爭議部分，推出更多福國利民的政策，也請立法院能夠予以協助。

行政院長卓榮泰今天率同副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱及副秘書長王貴蓮前往立法院拜會院長韓國瑜、副院長江啟臣、秘書長周萬來等人，雙方閉門會議約半小時，會前會後均未接受媒體聯訪。

卓榮泰會後在臉書發文表示，新的團隊沒有蜜月期，但是行政團隊的行動，已經維持在高峰期，精神是「誠意溝通，人民優先」，所以未來行政院團隊，會提出具急迫性、爭議少的福國利民政策。

卓榮泰表示，他一再要求行政團隊，必須要維持行政中立，依法行政，才能得到人民的支持，這也是維護憲政最重要的一環。並希望行政院所依據的依法行政，都是來自立法院在程序正義上給予的指導，「我相信，人民會希望看到行政立法兩邊的夥伴溝通順利，中央地方兩造的團隊配合良好。這也是我們所能給台灣人民，對國家新的期待。」

行政院則在會後透過新聞稿傳達，卓榮泰在致詞時表示，新內閣團隊一定會展現高度行動力，優先針對民眾迫切需要且較無爭議部分，推出更多福國利民的政策，同時依據立法院經過程序正義所通過的法案，秉持「行政中立、依法行政」原則，維護憲政體制，相信在行政及立法兩院，以及中央與地方政府彼此合作之下，定能為人民與國家帶來新的希望。

卓榮泰表示，感謝立法院已排定他於本月31日前到立法院進行施政方針報告，他一定會把握機會，向所有立法委員及全國人民清楚闡述新內閣團隊未來施政重點。

卓榮泰表示，昨天台中捷運英勇救人的許姓長髮男子，竟遭詐騙集團冒用其名義募款，而民眾對於日益猖獗的詐騙集團都感到深惡痛絕，因此行政院會已於本月9日通過「打詐新四法」，並送請立法院審議，希望立法院能夠儘速通過，讓執法同仁手中握有執法利器，也讓詐騙集團「想騙的不敢騙、已經騙的會被抓、騙到手的沒得花」。

卓榮泰強調，人民期盼看到行政及立法兩院，以及中央與地方政府互動良好、彼此合作，新的內閣團隊一定會朝此一方向努力，為人民與國家帶來新的希望。