京華城翻版？綠議員爆：柯市府時期新光醫院容積暴增賺逾10億

台北市議會今總質詢，議員洪婉臻爆料，新光醫院2017年陳情盼納北士科都市計畫變更，2021年將工業用地改為醫療用地，興建後容積369.9%超過365%規定，價差10億7820萬，醫療回饋金少20%、給20年免息分期，等同北市府「多給少拿」，如京華城容積案翻版。市長蔣萬安回應，今天才得知此事，後續會了解案件。

洪婉臻指出，2005年新光醫院曾希望能納入北士科都市計畫，當時沒和市府達成協議，被剔除計畫之外，2014年柯文哲就任台北市長、2017年新光醫院再度陳情都市計畫變更、2021年4月15日通過都計、2023年新光醫院都計變更公告實施。

洪婉臻說，台北市變更醫療用地共20例，但新光醫院賺得特別大，當時有里長反對提高容積，憂心土地使用強度過高，但仍然從200%增至365%，後來直接蓋到369.9%，超過法定容積，又因為變更土地使用分區，樓地板面積3906.2坪價差高達10億7820萬。

洪婉臻表示，除了容積價差賺很大、容積從200%提升到365％外，連回饋金都比其他醫院還少，依「台北市建築基地開發許可回饋辦法」，應給予優惠容積所增之淨收益70%。她舉例，和信醫院容積350%、要求回饋加成1.5倍、回饋金10年免息分期；結果新光醫院只給50%回饋金，沒有加成、20年免息分期，3.3億分20年剛好每年1650萬。

北市都發局長王玉芬坦言，她今天早上看報導才知道；蔣萬安回應，這是他第一次看見這些資訊，後續會詳細了解事件的全貌，會再一周內回覆議員。