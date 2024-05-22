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民進黨宜縣議會黨團批藍白立委擴權 「開民主倒車」

中央社／ 宜蘭22日電

立法院會昨天二讀表決通過立法院職權行使法部分條文修正草案，民進黨宜蘭縣議會黨團今天舉行記者會，高喊「反黑箱！反擴權」，國民黨民眾黨無限擴大立法權，大開民主倒車。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌表示，昨天立法院黑箱通過的藐視國會罪，所謂的「藐視」認定上恐淪為個人主觀，立法權和行政權是互相尊重、互相平等。

陳文昌說，立委如果質詢問奇怪問題，官員基於個人信仰、隱私不回答，也叫做藐視國會嗎，國民黨和民眾黨提出對他們有利的擴權修法，非常不妥也不必要，呼籲大家一起來反對。

議員呂惠卿說，藍白兩黨強行二讀通過藐視國會罪，只要反質詢、拒絕交資料就會觸法。這種國會簡直像共產黨的國會，民進黨在立院保障人民權益，呼籲全民站出來，捍衛自己的權益。

縣議員簡松樹說，國民黨和民眾黨意圖將台灣帶入香港化，這是共產國家才能訂出來的法令，這2天很多年輕人出來嚴正抗議，呼籲國民黨和民眾黨早日收手，還台灣民主空間。

縣議員謝正信說，國民黨和民眾黨昨天強行通過立法院職權行使法部分條文修正草案，讓立委權力無限上綱。簡單來說，每個社區、社團若沒提供立委想要的資料，就會受到處罰，他反對黑箱作業，法案需要討論，沒有討論就沒有民主，反對多數暴力取代程序正義。

縣議員林詩穎說，花東相關交通建設的特別條例草案仍在攻防階段，關於重大建設需要健全規劃，地方、中央協商討論，但這新台幣2兆元預算，沒經過可行性評估、環評，單因為國民黨立委傅崐萁，就要強行編列2兆元，強行逼迫中央匡列預算，可能也會排擠各縣市經費需求，對人民不公平。

縣議員林佩螢說，她昨天有到青島東路聲援活動，與3萬人一起堅守立院，非常遺憾，不論在地方、在中央，都可以看到國民黨的鴨霸和傲慢，呼籲大家全力監督，讓民選公職行使應有作為。

國民黨 民眾黨 議員

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