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舌戰國會改革 綠轟反質詢「藐視議會」蔣萬安批雙標

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢第一天。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢第一天。記者曾學仁／攝影

立法院會上周五及昨日，皆因國會改革法案，爆發朝野衝突，其中以17日院會最為激烈，朝野肢體碰撞更登上國際媒體。台北市長蔣萬安今赴議會總質詢第一天，綠營議員何孟樺也針對支不支持國會改革、支不支持藐視國會法案表態？蔣萬安說，我支持這樣的方向，包括國會聽證調查權等，他希望讓官員能據實已答，讓國會能監督與質詢。

議員質詢也問蔣萬安是否以身作則，是否支持把藐視議會罪的違規要件及修法規則，訂在台北市自治條例？蔣說，「我尊重議會」；議員要蔣萬安不要逃避她的問題，再問是否支持？蔣仍再度回答「尊重議會」。

何孟樺質疑，蔣萬安不明確回答支持將藐視議會罪的違規要件與規則訂入自治條例，第三度再問蔣，支不支持藐視議會罪？如果不回答就是藐視議會，由於蔣萬安說「不會」，指議員如果要提案，支持訂藐視議會罪，也應該要支持國會改革的藐視國會權。

由於蔣萬安的回答引發議員強烈不滿，表示如果蔣不回答，就可以說蔣是違反支持的藐視國會罪，就是在藐視議會。並指蔣跟議員吵就是反質詢，已經在違反自己支持的「藐視國會罪」，批蔣萬安言論反覆。

蔣萬安強調，他的態度一致、就事論事，反而指議員可能有雙標、議員態度不一致，蔣說，他當立委到現在，立場非常一致，就是希望國會改革，希望有聽證調查權，希望總統國情報告，希望有藐視國會罪。

針對立法院國會改革法案，蔣市長表示「支持」，引起民進黨議員的不滿，要台北市議會也比照立法院提出相關法案，詢問市長是否同意，蔣萬安（圖）表示「尊重議會」。記者曾學仁／攝影
針對立法院國會改革法案，蔣市長表示「支持」，引起民進黨議員的不滿，要台北市議會也比照立法院提出相關法案，詢問市長是否同意，蔣萬安（圖）表示「尊重議會」。記者曾學仁／攝影

蔣萬安 藐視國會 議員

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