快訊

殺人未遂犯最新足跡曝光！搭捷運竄逃新北 高機率往「這裡」移動

中職／黃勇傳212萬債務怎麼來？每月卡費就6、7萬

16縣市有感！16:00花蓮規模5.2地震 最大震度4級

「人工生殖法」草案拼年底送立院 邱泰源：用最快速度

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
內閣新團隊上任，衛生福利部長邱泰源上午帶領政務次長林靜儀、呂建德，以及常務次長周志浩暢談施政理念。周志浩（右一）說，知道有些民眾在等、有需求，衛福部立場會縮短行政時間，將「人工生殖法」草案於今年底、明年初送進立法院。記者曾吉松／攝影
內閣新團隊上任，衛生福利部長邱泰源上午帶領政務次長林靜儀、呂建德，以及常務次長周志浩暢談施政理念。周志浩（右一）說，知道有些民眾在等、有需求，衛福部立場會縮短行政時間，將「人工生殖法」草案於今年底、明年初送進立法院。記者曾吉松／攝影

衛福部「人工生殖法」日前預告草案，將解禁「代理孕母」，擴及「同性配偶」、「單身女性」等對象。衛福部次長周志浩今表示，條文預告已公告於網站，預告期60天，屆時衛福部會加速處理，期盼今年底、明年初送進立法院；另國內最新調查指出，逾7成受訪者支持單身女性、同性配偶適用人工生殖。

新內閣團隊上任，衛福部長邱泰源上午與政務次長林靜儀、呂建德，以及常務次長周志浩與媒體見面，談施政理念。

對於人工生殖法修法，邱泰源表示，一切都要以人為中心來思考，才能從倫理爭議中選出社會最能接受且合乎人道、合乎國際潮流的一條路。他坦言：「這是我的理念，相信這樣的理念配合衛福部現在做的方向是一致的，我個人覺得應該要趕快把他處理妥當，用最快的速度。」

周志浩說，「人工生殖法」修法草案預告結束後，衛福部會依各界意見，予以檢討或修正，如果大家意見像過去舉辦的二場公聽會一樣，會快一點處理好，且知道有些民眾在等、有需求，衛福部基本立場是會縮短行政時間，預告結束之後趕快整理好，就送行政院討論，最好今年底、明年初送進立法院。

5月24日為台灣同婚合法五周年，台北婦產科診所生殖中心（TFC）調查發現，超過8成受訪者支持單身女性使用人工生殖科技、72%支持開放「同性伴侶」適用人工生殖、75%支持建立在完善法規與配套措施下開放代理孕母。

「人工生殖法」修法討論許久，今年歷經2次國健署公聽會、1場立法院公聽會後，日前國健署公布「人工生殖法草案」，草案增列代理孕母、受術配偶及受術未婚女性。

TFC創辦人曾啟瑞表示，「這次的修法草案是有人性、有溫度的，終能為更多人開放一條生路，如今看到修法有新進展，站在醫界的立場樂見其成。TFC今年3到5月針對「人工生殖法」修法進行調查，共蒐集1318份問卷，首次公布調查結果。

台灣子宮內膜異位症學會秘書長、TFC副院長何彦秉指出，先天無子宮、子宮有嚴重問題等無法生育的患者，代理孕母是他們唯一的解決之道。並分享曾遇過一名35歲患者，因被診斷出子宮內膜癌，雖保留了卵巢卻必需切除子宮，終生無法生育。最後選擇至烏克蘭尋求代理孕母的協助，才能一圓生子夢。

至於調查中，反對代理孕母的主因仍是擔心女性權益被剝削、存有子宮販賣等疑慮。何彦秉說，「保障和極大化各群體的利益才是真正的正義，在不違反善良風俗且有完善法規制度之前提，才能同時保護代理孕母的權益與不孕症患者的生育權」。

代理孕母 子宮 衛福部

延伸閱讀

中捷隨機砍人事件 林靜儀：僅少數犯罪者有精神疾病

補充保費漲至3%？衛福部：力求不增民眾負擔

WHA倒數七天我國仍未收邀請 邱泰源：中國用力愈來愈大

衛福部新團隊上任曝健保改革方向 坦言點值「1點1元」難

相關新聞

國會衝突 韓國瑜吐金句：台灣民主經過碰撞 會自我療癒

立法院長韓國瑜今天上午出席亞洲不織布展覽暨會議（ANEX 2024），韓國瑜針對近日國會衝突事件突然透露，近日接待外賓時...

柯建銘：合憲前賴清德恐不會赴立院國情報告

民進黨立院黨團總召柯建銘今天接受Yahoo網路節目「齊有此理」專訪時表示，面對在野黨在國會強行要通過一連串違憲法案，民進...

閉門會談20分鐘 卓榮泰盼推打詐四法 韓國瑜促3政策

行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君今天拜會立法院長韓國瑜，雙方展開閉門會議約20分鐘。據了解，會中卓榮泰特別提到「打詐四...

【重磅快評】郭國文創首例 攻擊周萬來是議事杯葛手段?

立院朝野黨團針對國會改革法案激烈交鋒，綠委郭國文戲份十足，先是動手推開白委黃國昌的臉引爆話題，接著又因搶立院秘書長周萬來...

卓榮泰拜會立院 韓國瑜親赴正門迎接展善意

新內閣520就職，行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君為強化行政、立院溝通，今天中午依慣例到立法院拜會立法院長韓國瑜、副院...

舌戰國會改革 綠轟反質詢「藐視議會」蔣萬安批雙標

立法院會上周五及昨日，皆因國會改革法案，爆發朝野衝突，其中以17日院會最為激烈，朝野肢體碰撞更登上國際媒體。台北市長蔣萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。