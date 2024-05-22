「人工生殖法」草案拼年底送立院 邱泰源：用最快速度

衛福部「人工生殖法」日前預告草案，將解禁「代理孕母」，擴及「同性配偶」、「單身女性」等對象。衛福部次長周志浩今表示，條文預告已公告於網站，預告期60天，屆時衛福部會加速處理，期盼今年底、明年初送進立法院；另國內最新調查指出，逾7成受訪者支持單身女性、同性配偶適用人工生殖。

新內閣團隊上任，衛福部長邱泰源上午與政務次長林靜儀、呂建德，以及常務次長周志浩與媒體見面，談施政理念。

對於人工生殖法修法，邱泰源表示，一切都要以人為中心來思考，才能從倫理爭議中選出社會最能接受且合乎人道、合乎國際潮流的一條路。他坦言：「這是我的理念，相信這樣的理念配合衛福部現在做的方向是一致的，我個人覺得應該要趕快把他處理妥當，用最快的速度。」

周志浩說，「人工生殖法」修法草案預告結束後，衛福部會依各界意見，予以檢討或修正，如果大家意見像過去舉辦的二場公聽會一樣，會快一點處理好，且知道有些民眾在等、有需求，衛福部基本立場是會縮短行政時間，預告結束之後趕快整理好，就送行政院討論，最好今年底、明年初送進立法院。

5月24日為台灣同婚合法五周年，台北婦產科診所生殖中心（TFC）調查發現，超過8成受訪者支持單身女性使用人工生殖科技、72%支持開放「同性伴侶」適用人工生殖、75%支持建立在完善法規與配套措施下開放代理孕母。

「人工生殖法」修法討論許久，今年歷經2次國健署公聽會、1場立法院公聽會後，日前國健署公布「人工生殖法草案」，草案增列代理孕母、受術配偶及受術未婚女性。

TFC創辦人曾啟瑞表示，「這次的修法草案是有人性、有溫度的，終能為更多人開放一條生路，如今看到修法有新進展，站在醫界的立場樂見其成。TFC今年3到5月針對「人工生殖法」修法進行調查，共蒐集1318份問卷，首次公布調查結果。

台灣子宮內膜異位症學會秘書長、TFC副院長何彦秉指出，先天無子宮、子宮有嚴重問題等無法生育的患者，代理孕母是他們唯一的解決之道。並分享曾遇過一名35歲患者，因被診斷出子宮內膜癌，雖保留了卵巢卻必需切除子宮，終生無法生育。最後選擇至烏克蘭尋求代理孕母的協助，才能一圓生子夢。

至於調查中，反對代理孕母的主因仍是擔心女性權益被剝削、存有子宮販賣等疑慮。何彦秉說，「保障和極大化各群體的利益才是真正的正義，在不違反善良風俗且有完善法規制度之前提，才能同時保護代理孕母的權益與不孕症患者的生育權」。