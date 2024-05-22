「防衛台灣是台灣人的責任」 烏克蘭NGO代表：不該期待美國協防

烏克蘭自由民主聯盟駐東亞辦公室代表馬卡洛維奇（MariiaMakarovych）今天呼籲，面對中國日漸升高的威脅，台灣人應該提升自我防衛意識，加強政府與民間的民防合作，「防衛台灣是台灣人的責任，不該期望中國侵台時，美軍來協防」。

馬卡洛維奇今天出席黑熊學院主辦的「全球民防領袖論壇」，她在一場專題討論上談到中國對台威脅時表示，台灣面對比自己強大許多的敵人，可以學習烏克蘭面對俄羅斯侵略的慘痛經驗，來提升自我防禦能力，以免台海衝突爆發時準備不及。

她指出，台灣社會需要良好溝通與對話且團結一致，確保人民面對威脅有足夠的準備，「面對入侵，心理與身體上沒準備的人是最容易受傷害的」。

此外，她也表示，台灣需要在經濟方面與中國脫鉤，「台灣人不應該跟一個不承認其存在權的國家做生意」。雖然前進中國市場對台灣短期有利，但長期來看卻非如此，「你讓中國賺的每一分錢都會被用來增強其武力，用來攻打台灣」。

馬卡洛維奇也認為，台灣需要加強反制假訊息及網路安全的能力，遭受俄羅斯威脅的烏克蘭可以跟台灣互相交流，加強彼此專業與經驗分享。

這位烏克蘭學者進一步表示，台灣在民防方面需要改革，以加強民間快速動員力量。面對如俄羅斯、中國等擁有龐大人口的國家，只靠軍方是無法抵禦入侵的。

馬卡洛維奇指出，她在台灣待了一段時間，發現很多台灣人認為「中國打過來時美軍會協防台灣」，但她總是反問他們，「你們百分之百確定美國會來嗎？」

以烏克蘭的例子而言，她說，美國以及國際友人的協助對烏克蘭十分重要珍貴，但因為美國國內的政黨衝突，烏克蘭過了好個月才等到美國的軍備援助。

馬卡洛維奇說，「真正上戰場打仗是居住在該國的人自己的事」、「請靠自己扛起自我防衛的責任。」

黑熊民防教育協會今天在集思台大會議中心舉行「全球民防領袖論壇：烏俄戰爭、區域安全與對台影響」，開幕式邀請數位發展部長黃彥男、警政署副署長詹永茂、民進黨立委暨黑熊學院共同創辦人沈伯洋致詞，外交部、美國在台協會（AIT）也派人與會。