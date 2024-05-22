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總統萬鈞車隊生力軍！奧地利售我破億元機動指揮車 9月交裝

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
憲兵雲豹裝田甲車。圖／軍聞社提供
憲兵雲豹裝田甲車。圖／軍聞社提供

憲兵指揮部耗資1億3675萬4000元預算，向奧地利採購裝甲型的機動指揮車，加入總統在國家重大緊急事件時避難用的萬鈞車隊。憲指部近日向立法院報告表示，車輛今年6月可望抵台，9月完成改裝交付憲兵使用。

憲兵指揮部籌建5輛具備遠距指揮，快速機動，偽裝及防護性能的機動指揮車，確保國家遭逢緊急事件或其他重大變故時，能實施緊急避難或機動轉移，有效遂行指揮及決策。全案規劃今年完成換裝，加入由雲豹甲車隊組成的萬鈞車隊中。

萬鈞專案分為空中及陸地版，空中由空軍救護隊負責，有UH-60M黑鷹直升機在松山機場待命；憲兵則規劃以雲豹甲車與鏈砲車為主體的裝甲車隊，在大直裝憲營待命。但八輪裝甲車在街道上迴旋不易，車上也只有以背負式無線機作為通聯指管，軍方規劃車身較小巧靈活、且具備與軍警通聯鏈路的指揮車加入車隊，強化任務執行。

憲兵指揮部近日向立法院提出「機動指揮車」案裝備籌獲書面報告表示，此案契約廠商已於2023年10月3日取得奧地利政府輸出許可，並著手生產中，預訂今（2024）年6月海運入關，9月完成交裝。

據了解，新車接裝後，將進行車廂指管鏈路改裝，憲兵指揮部已以795萬元金額決標，由神通資訊科技公司執行車廂加改裝案。

報告指出，這項採購案預算編列1億3675萬4000元，但採購進度延宕，年度預算一度保留，國民黨立委江啟臣提案，經立法院外交及國防委員會因此決議要求憲指部說明。

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