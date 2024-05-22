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潭墘國小廢校不合程序正義 監院糾正彰化縣府

中央社／ 台北22日電
監委葉大華表示，彰化縣政府辦理潭墘國小專案評估會議時，未明確討論停辦事宜，就逕行公告舉行停辦公聽會，並在2週後決議停辦，未善盡社會溝通、踐行程序正義，決定糾正彰化縣府。圖／聯合報系資料照片
監委葉大華表示，彰化縣政府辦理潭墘國小專案評估會議時，未明確討論停辦事宜，就逕行公告舉行停辦公聽會，並在2週後決議停辦，未善盡社會溝通、踐行程序正義，決定糾正彰化縣府。圖／聯合報系資料照片

監委葉大華今天說，彰化縣政府辦理潭墘國小專案評估會議時，未明確討論停辦事宜，就逕行公告舉行停辦公聽會，並在2週後決議停辦，未善盡社會溝通、踐行程序正義，決定糾正彰化縣府。

彰化大城鄉人口流失，連帶影響小校新生人數，繼永光國小、頂庄國小裁撤後，彰化縣政府又裁撤大城鄉潭墘國小，引起居民不滿組成反廢校聯盟，除請律師提出法律訴訟外，葉大華也申請調查，彰化縣府陸續關閉3間偏鄉小學，是否符合教育部授權。

監察委員葉大華、施錦芳今天下午舉行記者會。葉大華指出，受少子女化影響，衝擊教育系統，據教育部統計，民國111學年度少於50人的小學已達508所，占整體校數近2成，相較102學年度的311所，增幅達63.34%，小校林立現象將更為普遍。

葉大華說，108年到112年間，國中小共合併4校、停辦26校，各縣市中以屏東縣最多，113年更預計將有18國小停辦，是近10年最多。依現行國民教育法等相關規定，合併或停辦學校，屬地方自治事項，但須邀集相關人士參與專案評估、辦理公聽會等程序。

葉大華表示，彰化縣政府雖稱已完成停辦「潭墘國小」的專案評估、公聽會等程序，但彰化縣府在111年12月9日辦理5校專案評估會議時，並未討論或決議潭墘國小停辦事宜，也未見討論潭墘國小未來可能發展方向的規劃，就在112年1月16日上簽辦理「潭墘國小停辦」公聽會簽呈，逕行決定在2月24日舉行停辦潭墘國小公聽會，與會人員多持反對意見，並提出改制分校的提議。

葉大華說，之後經彰化縣政府在112年3月13日召開教育審議委員會，決議通過潭墘國小從112學年度起停辦、併入大城國小。從公聽會舉辦到召開教育審議委員會決議停辦僅2週，時間過短導致在地民眾無法充分表達不同意見。

葉大華表示，各縣市政府實質掌握學校合併或停辦的主導及決策權，有縣市先採行小校轉型發展計畫，並提供輔導訪視機制；也有縣市採行分校或分班方式漸進辦理。只有彰化縣、台中市及南投縣是只依人數，就送專案評估，未採取其他改制或輔導轉型手段。

葉大華說，彰化縣政府只以學生人數為主要考量，自棄協助輔導偏鄉教育的責任，也剝奪小型學校多元發展機會，顯見彰化縣政府未依兒童權利公約中的兒童最佳利益原則，依法善盡社會溝通、踐行程序正義，導致當地居民及家長激烈抗議、紛爭不斷，核有怠失，監察院教育及文化委員會16日通過糾正彰化縣政府。

媒體詢問，是否能透過其他作為讓潭墘國小起死回生。葉大華表示，居民正在走司法程序，應窮盡任何司法手段去救濟。如果司法沒辦法救濟成功，最後只好走釋憲，希望透過調查報告提醒彰化縣政府，正視程序正義、社會溝通。

溝通 潭墘國小 監察院

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