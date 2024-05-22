【重磅快評】郭國文創首例 攻擊周萬來是議事杯葛手段?

立院朝野黨團針對國會改革法案激烈交鋒，綠委郭國文戲份十足，先是動手推開白委黃國昌的臉引爆話題，接著又因搶立院秘書長周萬來文件，致周險些倒地，藍委提案移送紀律委員會；郭不服，揚言提告推擠他的四位藍委。提告固然是其權利，但他推人、搶人都有理由，被推擠就要告人，這是什麼邏輯？

郭國文是賴清德總統的子弟兵，在這次國會改革法案攻防中表現賣力，和另一位「南流」立委鍾佳濱及黑熊立委沈伯洋堪稱「拚命三郎」。比較特別的是，郭國文是「無差別的攻擊」，除了白營立委黃國昌，連72歲的秘書長周萬來也成了他的攻擊對象，可說是創了立法院的首例。

517第一波衝突由郭國文領跑，藍白立委提前夜宿議場，綠委清晨集結進入議場就想插隊，爆發激烈肢體衝突，黃國昌怒罵綠營插隊，郭國文就伸手推開黃國昌的臉，黃大喊打人，郭則解釋僅是「撇開而已」。

推臉等不等於打人？郭國文當然可以硬拗，但問題在於他的態度，除了解釋推臉是因為黃在他耳邊咆哮，還噴口水，所以把噪音製造口轉向。但後面卻補了一句「我真的錯了，我應該摸黃國昌的頭兩下，說你好乖」。用冷嘲熱諷代替道歉，別說黃國昌，任誰都會受不了。

郭國文並沒有因此收斂，接下來周萬來成了他的目標。他出奇不意出手搶周萬來手中文件，還拉扯衣物、眼鏡，險些將周推倒在地。藍委在程序委員會提案，指郭不僅違反立法委員行為法，更有刑法妨害公務罪、強制罪等罪之虞，應嚴正譴責，並送紀律委員會處罰。

郭國文不服，揚言如果將他送紀律委員會，當天把他和沈伯洋、邱志偉推下主席台的國民黨立委也要一起送；郭國文今天並點名提告藍委黃仁、洪孟楷、呂玉玲、張嘉郡等人涉傷害罪，揚言把四人送進法院。

司法是止紛、仲裁的路徑，鍾佳濱飛撲擒抱藍委陳菁徽致傷，陳菁徽驗傷後提自訴討公道，郭國文要告推他的藍委傷害，這也是他的權益，藍委有沒有構成傷害罪，日後由司法來認定；但是郭國文被推擠就要告人，但他搶周萬來、拉扯周萬來，卻有百般理由，恐怕也說不過去。

藍營指郭國文的行為違反「立法委員行為法」第七條規定，屬「脅迫他人為議事之作為或不作為」，主張將郭國文送交紀律委員會；郭辯稱自己的手始終都在文件上，過程中周沒有跌倒也沒有受傷，並非暴力搶奪，而是議事杯葛手段，而且周的職務來自政治任命，表決時公然違反議事規則，無視修正動議表決時應宣讀等規範。

郭國文有沒有使用暴力搶奪文件，須以客觀事實認定，並不會因為他自稱「手始終都在文件上」就沒事，更不能用「議事杯葛手段」來合理化自己的行為；周萬來的職務即使來自政治任命，但卻礙無於他從事的議事公務行為，從來就是公務的一部分，郭國文所言強詞奪理，更少了一句道歉。

郭國文推黃國昌的臉，說是撥開而已，搶周萬來的文件，說他的手始終在文件上，一切都推給議事杯葛手段；要問的是，藍營攻占主席台，讓院長韓國瑜順利主持議事，不讓綠委稍越雷池，又何嘗不是議事手段？郭國文又有什麼好告的呢？