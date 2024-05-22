盼盡快通過打詐四法 卓榮泰：無法接受長髮哥遭詐團冒名

行政院長卓榮泰今天就到花蓮視察蘇花公路下清水橋修復進度，被問到中午拜會立法院長韓國瑜，雙方談了什麼？卓說，兩人有共識要把福國利民的法案政策放在最優先，他也拜託立院盡快通過打詐四法；談到中捷長髮哥被詐團冒名行騙，他「深惡痛絕、無法接受」，已指示警政署主動偵辦。

卓榮泰說，他向韓國瑜表達，新內閣團隊沒有蜜月期，只有行動力的高峰期，行動創新內閣已經完全就定位。

卓榮泰說，他也就打詐四法的修法特別拜託韓國瑜趕快通過立法工作。尤其昨天台中捷運隨機砍人事件，長髮哥見義勇為，身負重傷還制止不幸事件的擴大，但是竟然有詐騙集團利用來行騙，詐團囂張狂妄至此，「這我非常無法接受、深惡痛絕」。

卓表示，今早已指示警政署主動偵辦，要求即時回報進度，未來打詐四法通過後，政府手上就更有利器，來解決大家非常痛恨的詐團問題。