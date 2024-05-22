民進黨黨職26日改選 賴清德提醒理性、勿互相攻訐
民進黨26日將改選全國黨員代表與各地方黨部主委，黨主席賴清德透過公文要求黨內保持理性平和、切勿互相攻訐，親痛仇快，傷害民進黨形象。
民進黨26日將舉行黨職選舉，其中，由於新一任主委最重要考驗，是2026縣市首長、議員選舉的提名與操盤，因攸關各派系版圖消長，派系間的合縱連橫備受關注。
民進黨中央黨部已發函給各縣市黨部，賴清德要求，黨部轉知各候選人競選行為分際。賴清德提醒，黨職候選人及其團隊保持理性平和、團結和諧，以正面訴求尋求最大支持，切勿以不實指控、互相攻訐，親痛仇快，以致傷害民進黨形象。
黨內人士說明，這次主委改選相較前幾次已經比較和平，但有零星幾區出現競爭狀況，因此賴清德提醒黨內和平競爭，不要傷害民進黨形象。
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