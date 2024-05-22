北市議會台智光案9人調查小組出爐 10天內開會

為監督釐清台智光警用監視器案爭議，民眾黨台北市議員陳宥丞日前提案成立專案小組調查。台北市議會今天宣布9名委員名單，依規應於10天內開會，並推舉小組召集人。

陳宥丞日前提案成立台智光案專案小組，經議會政黨協商同意，成員共9人，各黨於22日前推派人選，但此案已進入司法調查，議會專案小組調閱資料須由台北市政府詢問檢方意見。

台北市議會今天進行市政總質詢，議長戴錫欽首先指出，針對台智光警用監視器專案小組名單，經各政黨協商後已推舉出。

隨即由議事組人員公布名單，包括有國民黨市議員秦慧珠、李明賢、李柏毅及曾獻瑩，民進黨市議員為林世宗、顏若芳、何孟樺，民眾黨市議員為林珍羽，無黨籍市議員是徐立信，共計9人。

戴錫欽說，小組名單確認後，根據專案小組設置辦法規定，應於10天內召集會議，並由小組委員推舉出小組召集人。