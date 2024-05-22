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中捷隨機砍人事件 林靜儀：僅少數犯罪者有精神疾病

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
內閣新團隊上任，衛生福利部長邱泰源上午帶領政務次長林靜儀、呂建德，以及常務次長周志浩與媒體見面會。林靜儀（右二）表示，只有非常少數的犯罪者有身心障礙問題需要治療，衛福部會持續促進國人心理健康，並與法務部進行縱向、橫向的努力，讓收容人可以獲得治療的協助。記者曾吉松／攝影
內閣新團隊上任，衛生福利部長邱泰源上午帶領政務次長林靜儀、呂建德，以及常務次長周志浩與媒體見面會。林靜儀（右二）表示，只有非常少數的犯罪者有身心障礙問題需要治療，衛福部會持續促進國人心理健康，並與法務部進行縱向、橫向的努力，讓收容人可以獲得治療的協助。記者曾吉松／攝影

賴清德總統520就職，新內閣上任，衛福部新任部長邱泰源今率領新任次長林靜儀、呂建德，與留任次長周志浩說明施政方向。對於，台中捷運昨天發生隨機砍人事件，如何加強社會安全網？衛福部次長呂建德說，社安網布建，將會擴充社福人力，強化及銜接社區精神衛生醫療。

20歲洪姓男子昨日在中捷砍人，事後發現洪男是高雄某護專學生，校方表示，洪男1年級時曾有情緒問題，經校內輔導單位輔導，今年4月也因壓力過大，申請暫停實習。

衛福部次長林靜儀表示，只有非常少數的犯罪者有身心障礙問題需要治療，不是所有犯罪者都會與精神疾病畫上等號，因此，衛福部會持續促進國人心理健康，並與法務部進行縱向、橫向的努力，讓收容人可以獲得治療的協助。

邱泰源說，賴清德總統倡議健康台灣，並有許多策略要進行，在心理方面，必須在兒童小時候的成長過程，可以獲得快樂、心理滿足，1個人心理滿足，可以帶動10個人心理滿足，這是健康台灣努力要做的事。

台中捷運 衛福部

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