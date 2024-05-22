國會衝突 韓國瑜吐金句：台灣民主經過碰撞 會自我療癒

立法院長韓國瑜今天上午出席亞洲不織布展覽暨會議（ANEX 2024），韓國瑜針對近日國會衝突事件突然透露，近日接待外賓時，外賓都用疑惑的眼神問立法院到底怎麼了？他強調「台灣民主會有一種自我治療的效果」，經過不停的文攻武嚇，會慢慢呈現出成果，呼籲「請大家要對台灣的民主有信心。」

韓國瑜在致詞時透露，近日在立法院接見外賓都問，「很多人都用迷惑的眼神、懷疑的眼神，甚至同情的眼光看我們，立法院打架到底怎麼回事？」台灣的民主看起來效率低，但會不斷碰撞、磨合，台灣民主會有一種自我治療的效果，經過不停的文攻武嚇，立院會慢慢會展現出成果，呼籲大家對民主要有信心。

而談到亞洲不織布展覽暨會議相隔30年重回台灣舉辦，韓國瑜說，台灣人60年前仰賴出口香蕉，換取海外電視機、洗衣機就很滿足，農民相當辛勞換少得可憐的外匯，後來轉型進入家庭代工階段，「大家在家裡面弄耶誕燈、人造花」，沒有人想得到高科技會在新竹落地開花結果、晶圓傲視全球，這一連串台灣經濟發展史歷歷在目。

關於紡織傳統產業，韓國瑜認為，「我們眼中看著天邊的美麗的晚霞，但是我們也不敢忘記腳邊的玫瑰花，是這麼的鮮豔」，傳統產業依然光彩奪目，呼籲海外相關紡織業者一起攜手與台灣產業合作，共創雙贏與多贏局面，「即使做不成生意沒關係，我們有一句古話，買賣不成，大家喝一杯酒、交個朋友，何嘗不是美好的一件事情。」

而韓國瑜下午會見法國國會慶賀團時也說，他知道法國朋友很關心立法院這兩天肢體衝突的事情，但是不用擔心，今天朝野立委都有代表在現場，顯示朝野對外非常友善熱情，對內雖然會有一些衝突，但相信台灣的民主經過碰撞、磨合、自我療癒，會誕生出更成熟的民主，「感謝法國朋友對立法院的關心，我們會愈來愈好」。