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賴總統接見克國副總理 盼共同落實聯合國SDGs

中央社／ 台北22日電

總統賴清德今天接見聖克里斯多福及尼維斯聯邦副總理韓利，他期盼未來能針對再生能源及因應氣候變遷等議題，加強交流，共同落實聯合國永續發展目標（SDGs）。

賴總統今天在總統府接見聖克里斯多福及尼維斯聯邦副總理韓利（Geoffrey Hanley）訪問團，感謝韓利率團參加他和副總統蕭美琴的就職典禮，一起分享民主的喜悅，他要代表中華民國台灣政府和人民向訪賓表達最誠摯歡迎。

賴總統說，台灣和聖克里斯多福及尼維斯建交已經超過40年，一直是彼此最重要的民主夥伴，韓利來訪再度以行動證明台灣和克國的珍貴兩國情誼。

總統指出，過去幾年來，兩國不論是在教育、醫療、青年或婦女賦權等領域，都持續深化合作，也都展現豐富的成果。未來，他希望兩國能針對再生能源、因應氣候變遷等議題加強交流，共同落實聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals,SDGs）。

賴總統談到，他要特別感謝克國政府和國會，多次透過聲明和決議，支持台灣參與聯合國及世界衛生組織（WHO）等國際組織；並且持續呼籲國際社會，關注台海的和平穩定。

總統表示，期待兩國持續強化合作、攜手前進、因應各項挑戰，以及落實各項合作計畫，並祝福訪團訪問行程順利，期待未來有更多互動交流。

韓利致詞表示，過去40年來，克國一直受到台灣在各領域的協助，包括教育、衛生、醫療、青年及社會發展等，現在他們正面臨氣候變遷帶來的挑戰，台灣也提供許多支持，衷心感謝台灣多年來一路相伴與協助。

身兼克國教育部長的韓利說，要特別感謝台灣提供的教育獎學金，讓他們的學生有機會在台灣學習；並感謝台灣政府捐贈筆電的合作計畫，讓學生都能利用網路順利學習。此外，他們也提倡雙語教育政策，希望未來可以有更多台灣的華語教師到克國教中文。

韓利並感謝台灣協助提升克國監視系統，讓他們可以有效改善治安、持續打擊犯罪。此外，他也對於花蓮地震表達慰問，希望未來所有住宅都能更具能源效率，可以抵抗地震或颱風等天然災害，並期盼台灣也可以協助克國提升住宅品質；韓利期盼，台克關係可以持續深化。

再生能源 氣候變遷 聯合國

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