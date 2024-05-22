閉門會談20分鐘 卓榮泰盼推打詐四法 韓國瑜促3政策

行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君今天拜會立法院長韓國瑜，雙方展開閉門會議約20分鐘。據了解，會中卓榮泰特別提到「打詐四法」希望立法院多幫忙；而韓國瑜則特別提到，環島高鐵、花東交通建設、雙語教學等，稱政壇上風雲人物、事件很快就會被淡化，針對長遠性建設一定要好好規劃，才能留給後代子孫。

民進黨總召柯建銘會後轉述，雙方會面是禮貌性拜訪，氣氛相當融洽。卓榮泰院長強調會依法行事、行政中立，促進國家發展，有福國利民法案快通過，有爭議性法案放後面，特別提到打詐四法，是行政院最優先法案，會陸續送進來；而韓國瑜院長也提到環島高鐵、雙語教學等，希望這代用不到、下一代一定要用到。

柯建銘表示，行政院現在有兩件重要政策，一是打詐四法，希望「立法院延會」來完成，另外一個是追加預算，政府對台電補助一千億，追加預算案希望可以付委審查，在延會時完成，而總質詢希望和平、理性處理，政院對國民黨提出兩個專報都予以尊重。新內閣來備詢，自然心中也有尺寸，希望維持行政中立、促進國家發展這原則來走。

對於朝野昨日才為國會改革法案爭議不休，柯建銘表示，今日禮貌性拜會互動融洽，不會當場吵架，「這幾天吵架那是立院院內的事」。國家預算、法案推動還是要在軌道上走，這是民進黨在立法院的期待。