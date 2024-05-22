柯建銘：若有程序正義 民進黨絕對少數服從多數

民進黨立院黨團總召柯建銘今天接受Yahoo網路節目「齊有此理」專訪時表示，近來在野黨在國會強行要通過一連串違憲法案，若一切有依法行事，有程序正義的話，民進黨絕對絕對少數服從多數，但現況並非如此。

柯建銘指出，國民黨排審國會改革法案，在委員會完全沒要經過充分討論，所以民進黨才會一直提散會動議，就是要阻止它往前走；但坦白講，民進黨立委在委員會票數比較少，表決不贏藍白，最後還是在一天內被強壓送出委員會，也不經協商，就要強行表決，假如未來4年都可以用這個方式，那台灣民主已死。

柯建銘說，在野黨在議場表決的內容，不僅沒公開給會大眾，恐怕藍白立委自己都不清楚在表決什麼，連他這麼內行，當天都要趕快去對，現在表決到什麼案了。

談到場外聚集人潮抗議在野黨黑箱通過法案，柯建銘表示，他第一次很猶豫，結束立院議程後，走出去的時要不要和場外群眾打招呼，因為這好像會被誤會，人是民進黨叫來的。

柯建銘指出，假若是他們動員，應該是各黨部、全台都來，那才是民進黨動員的；這兩回場外抗議人潮，很明顯是大家是自發來的，若要說是誰動員來的，那也是國民黨團總召傅崐萁，和民眾黨團總召黃國昌。