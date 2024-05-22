北市議會藍黨團聲援國會改革 綠議員：不排除提藐視議會

立法院會連日處理國會改革法案，藍白兩黨力拚完成三讀程序，朝野衝突不斷，場外聚集抗議人潮。北市議會國民黨團今舉行記者會聲援，質疑國會的改革法案「民進黨在怕什麼？」。民進黨團副召集人林延鳳回應，藍、白議員未來可提「藐視議會罪」，並施以罰鍰，否則就是雙標。

國民黨團中午舉行記者會，質疑國會的改革法案「民進黨在怕什麼？」議員並指國會調查權和藐視國會，綠會是第一個被調查的，北市議會國民黨團要做在野黨的力量，回歸民主機制，制衡擴權的執政黨。

簡舒培受訪時直呼「很荒謬而且好笑」，民進黨抗議還是不給討論，最後舉手表決，現在立院多數是國民黨還要聲援，法案也依照國民黨想要的樣子過關了，如今是打算當皇帝，嗆「覺得沒秀做是不是？」

林延鳳認為，最常在議會「反質詢」、「拒絕提供資料」和「虛偽陳述」的台北市長蔣萬安才是「藐視議會」的始作俑者，國民黨、民眾黨議員才該研議修自治條例禁止蔣市府「藐視議會」，並施以罰鍰，否則就是雙標。

林延鳳呼籲蔣萬安應先自我落實，藍、白黨團應率先提出相關法案，若不敢提出，這即是「讓藍、白現形的照妖鏡」，未來不排除提案，看是要請蔣市府法務局於2周內研議相關法案「自我約束」，或者直接修正〈台北市議會組織自治條例〉，將未來可能三讀之「藐視國會」違規態樣納入議會規範，看看蔣萬安心中作何感想。

林延鳳表示，若依照藍白推動的國會擴權法案，蔣萬安和市府官員早就被罰到破產、關到生瘡，而國民黨議員有時間開記者會聲援在立法院作亂的同黨立委，卻不用同樣標準及修法草案要求蔣萬安「比照相關條文以身作則」。

林延鳳最後說，既然藍、白要在立法院掀開「潘朵拉的盒子」，那就請蔣萬安和國民黨、民眾黨議員不要閃躲，直球對決，否則屆時提案，將宛如照妖鏡，照出藍、白兩黨雙標的嘴臉。