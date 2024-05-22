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柯建銘：合憲前賴清德恐不會赴立院國情報告

聯合報／ 記者蔡晉宇程平／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘。圖／取自Yahoo直播
民進黨團總召柯建銘。圖／取自Yahoo直播

民進黨立院黨團總召柯建銘今天接受Yahoo網路節目「齊有此理」專訪時表示，面對在野黨在國會強行要通過一連串違憲法案，民進黨接下來會提出釋憲，他也在思考，除了法案內容釋憲外，程序問題是不是也可以釋憲，或是有和救濟手段？他並指出，在合憲前，賴清德恐不會赴立院國情報告

柯建銘指出，總統到立法院國情報告是依據「憲法」，不是來備詢的，如果合法合憲，賴清德總統一定來；至於在釋憲結果出爐前，賴是否不會來國會？柯直言，「假如妳是賴總統，你會來喔？不可能吧」。

柯建銘表示，在野黨現在瞎搞，其中關鍵條文，包括要求總統國情報告「即時回答」，還要納入調查權、聽證會、藐視國會罪等，難道是要對賴清德口頭質詢、即問即答，再以虛偽陳述抓起來，等8年卸任後再來關嗎？

不過，柯建銘在訪談後表示，這是他個人的判斷，賴清德總統說過，只要合憲合法就一定到立院國情報告，所以他判斷，如果立法院邀請賴總統國情報告的形式有違憲之虞，賴總統要怎麼來？那就釋憲，等釋憲確定後才會來。

中華民國憲法 國情報告 柯建銘 賴清德 釋憲

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