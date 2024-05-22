批綠霸凌多數 朱立倫：用街頭壓制國會的時代已經過去

立法院昨天在朝野紛擾中繼續審查國會改革法案，場外也聚集上萬民眾聲援。國民黨主席朱立倫今天表示，強化國會的改革，這是朝野政黨數十年來的主張，民進黨不要想再用少數來輾壓、霸凌多數，那叫民主暴力；不要再想用拳頭取代數人頭，不要想用街頭來壓制國會，那個時代已經過去了。

朱立倫今在中常會發表談話指出，台灣民主化已經30年，最大的進步就是少數服從多數、多數尊重少數，用數人頭取代打破人頭，大家都希望不要再有街頭比拳頭的時代，而是回到議會比人頭、數人頭。在民主的基礎之上，國民黨一定要讓民主向上提升，讓國會持續改革。

朱立倫指出，2012年前總統蔡英文擔任民進黨主席時，與民進黨團總召柯建銘、前立委林佳龍提出來的所有國會改革版本，包括要有調查權、聽證權，國民黨現在正努力推動中。2024年大選前，大家期待的各項改革方案，包括總統就任後要到立院國情報告、對於所有不公不義的事情、所有弊案，在國會透過調查權清楚展現、揭露。

針對重要的人事案，包括監察院長、司法院長、大法官、要有足夠的時間透過聽證，將社會大眾的意見彙整，讓國人清楚看到，這樣的人事案是不是應該要通過，這是長期以來大家共同的主張，並以最公開透明、記名投票的方式，展現出陽光國會、透明國會的一面。

朱立倫說，這幾項重要的國會改革方案，是長期朝野共同的主張，民進黨走到今天，絕對不要再走回頭路，不要再度執政後，忘了當時大家的主張。更荒謬的是，立法院會昨天審查時採用民進黨版本的條文，民進黨還在反對。

朱立倫說，全國民眾透過網路直播、各媒體的報導，都可以清楚看到每一條條文，民進黨發言之後，每一條條文都經過八次的表決，用數人頭希望大家少數服從多數，這是台灣的民主，民進黨不要再想用少數來輾壓、霸凌多數，那個叫民主暴力，不要再想要用拳頭取代數人頭，不要想用街頭來壓制國會，那個時代已經過去了。

朱立倫說，他要衷心呼籲新就任的賴清德總統，如果再走民主獨霸的路線，少數要輾壓多數，要用暴力取代數人頭，台灣會重新回到過去，那很可能就引起民主內戰，這絕非台灣之福，就在賴總統一念之間。