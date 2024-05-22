立院初審土地法修正 促進古蹟土地管用合一

立委提案盼促進古蹟土地管用合一，立法院內政委員會今天審查通過土地法第14條條文修正草案，公營事業機構及行政法人，有經營或使用古蹟土地需要，並經文化部認定古蹟土地移轉為其所有可助於古蹟保存及維護，得移轉為其所有。

民進黨立委林岱樺等17人，考量行政法人及公營事業機構為推動政府政策，有保護古蹟資產的任務，但若無法取得業務上有經營或使用古蹟所座落的土地所有權，恐影響業務推動，且可能因古蹟產權移轉為私人所有，而其所座落的土地仍屬公有的情況，會衍生產權及古蹟管理維護複雜化等問題，不易古蹟保存及維護，共同提出土地法第14條條文修正草案。

立法院內政委員會今天審查土地法第14條條文修正草案時，包括民進黨立委吳琪銘等人也有提出修正動議。

內政委員會審查通過，新增公營事業機構及行政法人，有經營或使用古蹟土地需要，並經中央文化主管機關認定古蹟土地移轉有可助於古蹟保存及維護，得移轉為其所有。

草案後續將提報立法院會討論，院會討論前不須由黨團協商。

文化部指出，按現行土地法第14條第1項第9款規定，立法意旨是因名勝古蹟為全民資產應由全民共享，不宜由私人獨占；然依文化資產保存法第32條規定意旨，文化資產保存法並無限制「古蹟土地」不得為私有。

對於立委提案修正土地法第14條條文，文化部評估，古蹟土地「管用不合一」造成後續古蹟保存推動的困難，立委提案修正方向，促進古蹟土地管用合一，有助未來古蹟資產的管理維護和保存利用，文化部支持。

內政部評估，有關此案修正行政法人及公營事業機構有經營或使用需要的「古蹟」土地，得不受「不得為私有」的限制，考量行政法人及公營事業機構是由政府出資捐助成立或直接掌管，肩負推動政府政策責任，性質與一般私人不同，且取得所需的古蹟土地後，依文化資產保存法第8條第1項規定仍為公有文化資產，尚無獨占古蹟土地之虞，並有助於業務推動，以及解決古蹟產權與管理權維護複雜化等問題，內政部贊同。