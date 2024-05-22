朝野衝突後會卓榮泰 韓國瑜：吵吵鬧鬧終會過去

行政院長卓榮泰今天中午與副院長鄭麗君等人拜會立法院長韓國瑜。與會人士轉述，卓榮泰強調行政中立、依法行政，希望立法院能支持打詐四法、花蓮震災等各面向預算編列。韓國瑜則似乎意有所指，稱吵吵鬧鬧終究會過去，為長遠做著想，好好的規劃，只有留下一些建設或影響，才對人民有益。

卓榮泰下周五將到立法院進行施政方針報告，並備質詢，今天按照慣例提前拜會立法院正副院長，中午卓榮泰與鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫等人抵達立法院，民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤和書記長莊瑞雄陪同。

與會人士轉述，整場會談氣氛和諧，卓榮泰表示，新內閣團隊沒有蜜月期，會在「行政中立、依法行政」前提下，誠意溝通、人民優先，暢所欲言、發揮專業，均衡發展、通力合作，提出福國利民、沒有政治爭議的法案，希望韓國於能夠支持；卓榮泰對韓國瑜說，新閣員很多來自產業跟學界，希望在議事主持上能多協助跟溝通。

韓國瑜則向卓榮泰提出全島交通路網、打通中央山脈交通建設、雙語教育等三件事。韓國瑜也說，吵吵鬧鬧終究會過去，為長遠做著想，好好的規劃，只有留下一些建設或影響，才對人民有益。