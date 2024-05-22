快訊

中職／黃勇傳澄清212萬欠債與賭無關 包含民間借貸+隊友借款

監視者之死：英男子為港府跟監，不明原因陳屍公園

美國務卿強調團結各國維護台海穩定 確保北京不會單方面改變現狀

朝野衝突後會卓榮泰 韓國瑜：吵吵鬧鬧終會過去

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院長卓榮泰（前左）今天立法院拜會，立法院長韓國瑜（前右）在大門迎接。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（前左）今天立法院拜會，立法院長韓國瑜（前右）在大門迎接。記者邱德祥／攝影

行政院卓榮泰今天中午與副院長鄭麗君等人拜會立法院韓國瑜。與會人士轉述，卓榮泰強調行政中立、依法行政，希望立法院能支持打詐四法、花蓮震災等各面向預算編列。韓國瑜則似乎意有所指，稱吵吵鬧鬧終究會過去，為長遠做著想，好好的規劃，只有留下一些建設或影響，才對人民有益。

卓榮泰下周五將到立法院進行施政方針報告，並備質詢，今天按照慣例提前拜會立法院正副院長，中午卓榮泰與鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫等人抵達立法院，民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤和書記長莊瑞雄陪同。

與會人士轉述，整場會談氣氛和諧，卓榮泰表示，新內閣團隊沒有蜜月期，會在「行政中立、依法行政」前提下，誠意溝通、人民優先，暢所欲言、發揮專業，均衡發展、通力合作，提出福國利民、沒有政治爭議的法案，希望韓國於能夠支持；卓榮泰對韓國瑜說，新閣員很多來自產業跟學界，希望在議事主持上能多協助跟溝通。

韓國瑜則向卓榮泰提出全島交通路網、打通中央山脈交通建設、雙語教育等三件事。韓國瑜也說，吵吵鬧鬧終究會過去，為長遠做著想，好好的規劃，只有留下一些建設或影響，才對人民有益。

卓榮泰 立法院 行政院 韓國瑜

延伸閱讀

卓榮泰拜會立院 韓國瑜親赴正門迎接展善意

卓榮泰拜會韓國瑜 盼支持「打詐四法」盡速通過

卓榮泰赴立院拜會韓國瑜 合影後閉門會議

卓榮泰接見新加坡國會慶賀團 盼深化雙邊交流

相關新聞

柯建銘：合憲前賴清德恐不會赴立院國情報告

民進黨立院黨團總召柯建銘今天接受Yahoo網路節目「齊有此理」專訪時表示，面對在野黨在國會強行要通過一連串違憲法案，民進...

WHA倒數七天我國仍未收邀請 邱泰源：中國用力愈來愈大

今年第77屆世界衛生大會（WHA）將於5月28日至6月1日於瑞士日內瓦舉行，我國已連續8年仍未收到邀請函，衛福部長邱泰源...

批綠霸凌多數 朱立倫：用街頭壓制國會的時代已經過去

立法院昨天在朝野紛擾中繼續審查國會改革法案，場外也聚集上萬民眾聲援。國民黨主席朱立倫今天表示，強化國會的改革，這是朝野政...

蘇巧慧同額競選新北黨部主委 衝高票數是下一步關鍵

民進黨公職26日改選，民進黨立委蘇巧慧同額競選新北市黨部主委篤定當選，地方分析，蘇若想更上一層樓爭取市長門票，取得高票是...

卓榮泰拜會立院 韓國瑜親赴正門迎接展善意

新內閣520就職，行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君為強化行政、立院溝通，今天中午依慣例到立法院拜會立法院長韓國瑜、副院...

閉門會談20分鐘 卓榮泰盼推打詐四法 韓國瑜促3政策

行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君今天拜會立法院長韓國瑜，雙方展開閉門會議約20分鐘。據了解，會中卓榮泰特別提到「打詐四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。