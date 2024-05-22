會見法國慶賀團 韓國瑜：台灣民主碰撞後會更成熟

中央社／ 台北22日電

立法院韓國瑜今天會見法國國會慶賀團一行。他感謝法國以國家立法方式保證台海自由航行安全，也對法國友人表示，近來立法院對內雖有些衝突，但相信台灣民主經過碰撞、磨合、自我療癒，會誕生出更成熟的民主。

立法院長韓國瑜今天在立法院會見法國國會慶賀團一行，包括副院長江啟臣、國民黨立委陳永康、民進黨立委林楚茵及台灣民眾黨立委麥玉珍等朝野立委，也陪同接見。

韓國瑜致詞表示，立法院朝野黨派十分重視台法關係，包含陳永康、林楚茵、麥玉珍等朝野立委今天都到場。多數台灣人對法國充滿美好的印象，如美食、文化及科技。台灣人也都非常喜歡法國的文學、戲曲及歌劇等。

韓國瑜指出，例如大仲馬的基度山恩仇記，在台灣家喻戶曉，而小仲馬的茶花女，短篇小說之王莫泊桑最感動人心的作品脂肪球等，其中莫泊桑對人性刻畫幾乎已經到出神入化的程度，這些文學作品都讓台灣人非常喜歡，也充滿敬佩之意。

韓國瑜表示，立法院及台灣最感謝法國在去年訂定7年建軍法，法國是歐洲第一個國家以立法方式，保證台海的自由航行安全，這對台海和平維護非常重要，對台灣是很大的鼓舞。

韓國瑜指出，他也要特別感謝法國國會議員支持台灣參加世界衛生大會（WHA），江啟臣24日將率朝野立委前往瑞士，爭取台灣加入WHA。對台灣全民來說，參加世界衛生組織（WHO）、WHA，能夠讓台灣重視疾病、衛生、環保的聲音被世界聽見。

韓國瑜表示，台灣願意為世界盡一己之力，幫助各國，跟國際分享台灣對健康、公共衛生、防疫的觀念，也請法國國會慶賀團繼續幫助台灣，讓台灣希望加入WHA的聲音被世界聽到。

另外，韓國瑜也說，他知道法國朋友很關心立法院這兩天肢體衝突的事情，但是不用擔心，今天朝野立委都有代表在現場，顯示朝野對外非常友善熱情，對內雖然會有一些衝突，但相信台灣的民主經過碰撞、磨合、自我療癒，會誕生出更成熟的民主。「感謝法國朋友對立法院的關心，我們會愈來愈好」。

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