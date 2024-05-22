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北市議會藍黨團聲援國會改革 質疑綠「在怕什麼？」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
立法院會連日處理國會改革法案，台北市議會國民黨團中午舉行記者會，質疑國會的改革法案「民進黨在怕什麼？」記者楊正海／攝影
立法院會連日處理國會改革法案，台北市議會國民黨團中午舉行記者會，質疑國會的改革法案「民進黨在怕什麼？」記者楊正海／攝影

立法院會連日處理國會改革法案，藍白兩黨力拚完成三讀程序，朝野衝突不斷，場外則聚集多個民間團體抗議。台北市議會國民黨團中午舉行記者會，質疑國會的改革法案「民進黨在怕什麼？」議員並指國會調查權和藐視國會，綠會是第一個被調查的，北市議會國民黨團要做在野黨的力量，回歸民主機制，制衡擴權的執政黨。

國民黨北市議會黨團書記長張斯綱說，國會改革過去是民進黨倡導的主張，在馬英九總統時代提出要有更多自主權 ，不要國會變無牙的老虎，現在在野黨幫國會「裝上牙齒、爪子」，民進黨卻反對。

他說，過去發生高端、超思案，陳時中、陳吉仲等官員只說按法規執行，立法院無法請當事人來到現場說明，未來改革的法案，不是針對奉公守法的公法人、公司，而是跟政府有契約合約的公司，他們本來就有義務告訴大家立法院同意的預算，是怎麼用的，但民進黨過去一周 「雙標無極限 、造謠無下限」用耳語、謠言來打擊國會改革。

議員秦慧珠說，當家不鬧事，但民進黨執政卻當家鬧事，援引外力，找公民團體號召到立法院，發起第二次太陽花，這讓人笑掉大牙，上次年輕人以服貿議題表達意見，這次是立法院國會改革，和年輕人經貿問題無關， 是立法院自己的事務做國會改革，民進黨卻暴力衝撞反對黨，不知羞恥。

她說，為什麼在野黨提國會改革五法，就是被民進黨無法無天的執政方式和態度激怒，行政院前院長蘇貞昌比歷屆行政院長都戰狼，駡立委不要臉，反質詢蔣萬安祖父，拍桌吵架；衛福部長說「立法院什麼死人骨頭都有」、外交部長自稱「林北部長」，惡形惡狀，蘇貞昌開始戰狼式答詢，讓國人看眼裡，才會提國會改革五法。

議員吳世正也說，民進黨為什麼反對調查權、藐視國會法案，因為自己怕，為何美國、法國先進國家都有調查權、有藐視議會的罰則，民主黨反對，因為他們會是第一個被調查的。國民黨提案進口疫苗時，民進黨立委反對，歷歷在目。為什麼反對？當然要調查。

議員李明賢表示，台灣現面臨民主倒退的危機，和民進黨聲音不一樣，馬上被圍剿、侮辱，還透過側翼民眾包圍立法院，全世界哪有民主國家是這樣，只有極權獨裁國家才這樣，國會聽證調查，不是擴權，是民主基本要求，當閣揆可以反質詢，司法調查無法公正，像台南光電案，監察院不管，檢調查不出來，所以國會聽證調查權有必要，這不是擴權，是回歸監督，台北市議會要當在野黨的力量，回歸民主機制，制衡擴權的執政黨。

國會改革 張斯綱 民進黨 立法院 議員

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