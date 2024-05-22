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WHA倒數七天我國仍未收邀請 邱泰源：中國用力愈來愈大

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
內閣新團隊上任，衛生福利部長邱泰源（左二）上午帶領政務次長林靜儀（右二）、呂建德（左一），以及常務次長周志浩（右一）與媒體見面會，說明未來展望和施政方向。記者曾吉松／攝影
內閣新團隊上任，衛生福利部長邱泰源（左二）上午帶領政務次長林靜儀（右二）、呂建德（左一），以及常務次長周志浩（右一）與媒體見面會，說明未來展望和施政方向。記者曾吉松／攝影

今年第77屆世界衛生大會（WHA）將於5月28日至6月1日於瑞士日內瓦舉行，我國已連續8年仍未收到邀請函，衛福部長邱泰源仍會依計畫帶領世衛行動團前往日內瓦，但今傳出國內媒體欲參與WHA會議，而被大會拒絕一事。

邱泰源今天於媒體見面會表示，現在WHA受到政治的影響力量還是大，且就這幾年的觀察，中國的用力愈來愈大、愈來愈強，面對如此嚴酷現況，我國應該要應該更團結、更想辦法爭取，爭取更多國際友誼。

邱泰源說，過去擔任立委、世界醫師會理事時，多次參與WHA，這次是第五次前往，在WHA奮戰上很有經驗，但去年包括記者、學生想要進入舉行WHA會議的萬國宮都會被刁難。

邱泰源表示，新冠肺炎期間，醫師公會全聯會為了解健康醫療各方面議題，而與WHA全天連線，台灣雖然不能進去，但仍關注世界健康議題，目前世界各醫事團體也多支持我國參與國際社會，如世界醫師會通過決議文全力支持台灣參與（WHO）等相關會議，我國長期幫助國際上需要醫療幫助的國家，且必須更加努力。

WHA 邱泰源 醫師

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