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被期許做「大家的部長」 邱泰源上任：點值一點一元難

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
內閣新團隊上任，衛生福利部長邱泰源（左二）上午帶領政務次長林靜儀（右二）、呂建德（左一），以及常務次長周志浩（右一）與媒體見面會，說明未來展望和施政方向。記者曾吉松／攝影
內閣新團隊上任，衛生福利部長邱泰源（左二）上午帶領政務次長林靜儀（右二）、呂建德（左一），以及常務次長周志浩（右一）與媒體見面會，說明未來展望和施政方向。記者曾吉松／攝影

賴清德總統520就職，新內閣上任，衛福部面對健保改革、食安危機、缺藥困境、擴大長照、健全社安網等議題，充滿嚴峻挑戰。其中，健保點值偏低，醫界呼籲應提高點值，新任部長邱泰源今表示，健保點值低對醫療院所及醫事人員產生很大壓力，感謝全國醫事團隊在平常醫療跟防疫，都能不顧有沒有收入，守住全民健康，衛福部會提出近程、中程、遠程的配套措施達到健保改革目標。

520後新內閣上任，衛生福利部長邱泰源今率領三位次長正式面對媒體，說明施政方向。邱泰源說，健保是台灣特別的成績，讓全民可以得到健康的覆蓋，他覺得很光榮。

新任衛福部次長林靜儀說，健保制度讓病人受到有好的照顧，在資源不多的情形下，還能保障醫療品質，必須感謝第一線醫療人員的協助，但「不能讓馬兒好，又讓馬兒不吃草」，因此需要重新檢討，讓醫療產業有合理的報酬，但受到高齡化、少子化影響，雖然過去8年在稅收增加下，政府挹注許多公務預算在健保及健康方面，希望未來4年，政府可以再多加挹注預算。

「健保點值是健保改革其中之一，但不是唯一」林靜儀說，不是說健保點值改革後，整個世界就會變得美好，這是不可能的事，且受到高齡化、少子化影響，未來健保的壓力一定會更大。

林靜儀說，為健全健保財務，目前健保支出其他部會的部分，應回歸各部門的公務預算，癌症基金、預防保健，應回歸其他的基金或預算處理，但不會是各醫事人員、各科別都齊頭式平等。

而目前針對那些是政府可以負擔支出部分，現在正進行盤點，但即使盤點後，要達到點值每點一元的訴求，但力求不增加民眾負擔，並多爭取公務預算，政府會扛起相關的責任。

邱泰源即將率隊出發至日內瓦參與世界衛生大會（WHA），邱泰源表示，此行中國的政治干擾力道比過往更大，且中國一、兩年用力愈來愈大且軟硬兼施，不僅行動團無法進入會場，去年與會的台灣採訪團也受到刁難，此次世衛行動團會將全民團結的力量，努力放在此行。

健保 林靜儀 邱泰源

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