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賴總統：台灣立陶宛面臨地緣戰略挑戰 盼加強合作

中央社／ 台北22日電

總統賴清德今天接見前立陶宛總統格里包斯凱特，他說，世界局勢與地緣戰略快速變化，台灣與立陶宛同樣面臨許多重大挑戰，期盼加強合作；格里包斯凱特說，兩國都是小國，如何在周遭不友善鄰國間生存，彼此可以學習、交流經驗。

賴總統今天偕同副總統蕭美琴，在總統府接見前立陶宛總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaitė，另譯：葛寶斯凱德）訪團；總統歡迎訪賓參加他和蕭美琴的就職典禮，不僅展現立陶宛對台灣的深厚友誼，也更進一步促進雙方交流。

賴總統提到，蕭副總統今年3月，曾經以副總統當選人身分訪問立陶宛，會晤國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）等朝野人士，深深感受到立陶宛對台灣的支持。對於立陶宛各界人士熱情接待訪團，他也要表達最深的感謝。

總統指出，過去幾年來，台灣和立陶宛的互動交流愈來愈密切。特別是從2021年，駐立陶宛台灣代表處成立以來，台灣和立陶宛在半導體、雷射、農業、金融科技等領域，更加積極展開合作。

總統認為，當前面對世界局勢和地緣戰略的快速變化，台灣和立陶宛同樣面臨許多重大挑戰。未來，他會持續守護台灣的民主自由，維護區域和平穩定；也希望台灣和立陶宛加強合作，深化情誼，一起為國際社會貢獻更多心力。

賴總統再次感謝訪賓來訪，一起迎接國家發展的新階段，他相信，有大家的支持，台灣和立陶宛未來可以在各領域發掘更多合作契機，在國際上並肩同行，為雙方人民創造更多利益。

隨後，格里包斯凱特致詞表示，前天的就職典禮讓她深受感動，台灣人民選擇賴總統及蕭副總統領導國家，不僅延續了民主及政府的努力，也是希望能投資更多在國家未來的發展及建設。

格里包斯凱特指出，台灣和立陶宛都是比較小的國家，周遭較大的鄰國可能不是很友善，但也能更瞭解如何生存下去、如何具有韌性及保護自己，這是台灣與立陶宛可以互相學習、交流經驗的地方，彼此也需要互相支持。

格里包斯凱特期盼，台灣可以繼續相信及支持民主制度，透過高品質的民主制度，繼續為國家創造更多繁榮，贏得更多尊重，讓全世界都聽到台灣的心聲。

另外，格里包斯凱特也表示，根據她的經驗，耐心、力量、決心是最重要的，也必須隨時想著為國家及人民做出犧牲奉獻，相信人民都會感受到、也會支持。

訪賓一行由外交部長林佳龍、立陶宛貿易代表處代表盧思融（Paulius Lukauskas）陪同，前來總統府晉見總統，副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。

立陶宛 總統府 蕭美琴

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