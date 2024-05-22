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綠批花東特別條例排擠宜蘭建設預算 藍回：危言聳聽

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣議會黨團批國、眾2黨強行通過立院職權行使法草案，過度擴權；也擔心仍在攻防的花東特別條例，排擠宜蘭建設預算。左起縣議員謝燦輝、簡松樹、呂惠卿、陳文昌、林佩螢、林詩穎、謝正信、謝家倫。記者陳敬丰／攝影
民進黨宜蘭縣議會黨團批國、眾2黨強行通過立院職權行使法草案，過度擴權；也擔心仍在攻防的花東特別條例，排擠宜蘭建設預算。左起縣議員謝燦輝、簡松樹、呂惠卿、陳文昌、林佩螢、林詩穎、謝正信、謝家倫。記者陳敬丰／攝影

立法院昨二讀表決通過國會改革法案中的「藐視國會」、「人事同意權」、「調查權」等修正草案，民進黨宜蘭縣議會黨團今天批有擴權疑慮，更提到國民黨欲推動的花東特別條例，約2兆元的經費恐排擠宜蘭建設預算；藍營回應，好好編列預算不會有排擠問題，綠營勿危言聳聽。

民進黨團今上午開記者會，縣議員陳文昌表示，立法權與行政權應該互相尊重，官員與立委合理的對話、辯論政策，如何界定「藐視國會」？縣議員林佩螢昨天也到立院外聲援抗議活動，批評國民黨強行通過法案，形同去年12月國民黨宜蘭縣黨團包裹式通過總預算案，必須受到全民監督。

縣議員謝正信表示，藍白2黨強行通過立院職權行使法25條「藐視國會」，讓立委權力無限上綱，民間社區、社團若不提供立委資料，也可能受到處罰。縣議員簡松樹更說，國眾2黨訂出共產國家才會訂出的法令，是意圖讓台灣香港化，奉勸早早收手，還台灣民主空間。

縣議員林詩穎、呂惠卿提到花東特別條例對宜蘭的影響。林詩穎說，該條例雖還在攻防，但粗估2兆元的預算，沒經過可行性評估、環評就要強行編列，還可能排擠他縣市預算；呂惠卿質問，像高鐵延伸宜蘭、台62線延伸宜蘭等中央補助的建設，若因此遭到排擠，國民黨團是不是對不起宜蘭人？

國民黨宜蘭縣議會黨團書記長林義剛回應，若妥善編列預算，怎麼會有排擠問題，民進黨不要胡說八道、危言聳聽；綠營應自己檢視，過去前瞻計畫、國防支出等胡編預算，浪費了多少公帑，怎麼有臉問誰對不起宜蘭人？

國民黨 立法院 藐視國會 議員 高鐵延伸宜蘭

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