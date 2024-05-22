美前眾議員蓋拉格回應遭中共制裁：期待近期訪台

美國前眾議員蓋拉格以堅定抗中、挺台立場聞名，日前遭中共制裁。他說，會繼續揭露中共對內威權鎮壓、對外侵略本質，期待不久的將來重返台灣，討論如何加強台海和平穩定。

中國外交部昨天宣布，前美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）近年來頻繁干涉中國內政、損害中國主權與領土完整、言行侵犯中方利益，即日起對他採取不准入境、凍結在中國財產等反制措施。

蓋拉格4月提前辭去眾議員一職，目前是華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）特聘研究員。眾議院於2023年1月成立「中國問題特別委員會」，蓋拉格是首任主席，任內推動多項應對美中競爭行動或法案，包括防止中國竊取關鍵技術，確保供應鏈安全，並關切中共侵犯維吾爾族人權行為等。

「中國問題特別委員會」剛成立不久，蓋拉格旋即秘密訪台，返美後發布與時任總統蔡英文會面的照片。蓋拉格今年2月也再度率團訪台。

蓋拉格21日透過哈德遜研究所發聲明回應，他說，這些制裁顯示至少2個關於中共與新冷戰的重要面向。首先，中共是始終充滿偏執的馬克思列寧主義政權，致力對抗西方憲政民主、普世人權與言論自由，力求勝利而長期鬥爭。

蓋拉格指出，其次，中共和美國不存在道德上的等同性。美國制裁中共官員是因爲他們犯下種族滅絕和販運致命芬太尼前體化學品的罪行；而美國官員遭到中共制裁則是因為坦率表達意見，或者尋求揭露事實的真相。

蓋拉格說，一年多來中共批評他訪問台灣，諷刺的是，現在禁止他到中國，「我期待不久的將來重返台灣，討論如何促進台灣海峽和平與穩定」。

他說：「當中共試圖壓制自由的捍衛者時，我們應該繼續揭露中共日益增長的對內威權鎮壓與對外侵略，並堅定地促進美國及其盟友的安全、自由和繁榮。」