快訊

短延時強降雨來了！ 15縣市大雨特報恐下到晚上

輸液大廠造假遭關廠！缺口達196萬瓶 食藥署估10月才能恢復

堅守Windows XP不升級 實測上網2分鐘「病毒全面攻占」最終結果超慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提告洪孟楷等4名暴力藍委 郭國文：約束他們不再傷人

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委郭國文今天表示，國民黨立委洪孟楷、黃仁、呂玉玲與張嘉郡等4人，在上周五在立院院會刻意將他推下高台，將委託律師提告。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委郭國文今天表示，國民黨立委洪孟楷、黃仁、呂玉玲與張嘉郡等4人，在上周五在立院院會刻意將他推下高台，將委託律師提告。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委郭國文今天表示，國民黨立委洪孟楷、黃仁、呂玉玲與張嘉郡等4人，在上周五在立院院會刻意將他推下高台，將委託律師提告。郭國文表示，他之所以要提告，重點在於約束這些暴力藍委行為，過去國會衝突始終保持不傷人的原則，未來也應該有不傷人的觀念。

郭國文舉例，先前國民黨立委江啟臣衝撞主席台時，自己是協同另外3名綠委一同把他扛出去，並不是暴力推他下台。郭也曾勸說時任國民黨立委蔣萬安要顧好形象，讓蔣自己默默離開，並沒有使用會導致人受傷的手法。

郭國文批評，洪孟楷等人才是真正的出手暴力的人，他會用司法來告訴大家，暴力的是國民黨。針對國民黨因郭國文搶走立法院秘書長周萬來文件一事，要將他移送紀律委員會，郭國文認為，他的手始終都在文件上，過程中周萬來沒有跌倒也沒有受傷，並非暴力搶奪，而是議事杯葛手段。

郭國文指出，周萬來的職務來自政治任命，讓他中立性備受質疑，許多黨團成員都提出，517立法院表決時，周萬來公然違反「立法院議事規則」第37條中，無視修正動議表決時應宣讀的規範。

周萬來 國民黨 洪孟楷 立法院 郭國文

延伸閱讀

國會改革法案進展緩慢 洪孟楷：周五排審拚三讀

恐再掀院會表決大戰？ 不滿郭國文搶周萬來文件 藍提案送紀律委員會

拚三讀國會改革法案 洪孟楷：挑燈夜戰到12點

搶周萬來文件遭提送紀律委員會 郭國文：推人藍委也要送

相關新聞

WHA倒數七天我國仍未收邀請 邱泰源：中國用力愈來愈大

今年第77屆世界衛生大會（WHA）將於5月28日至6月1日於瑞士日內瓦舉行，我國已連續8年仍未收到邀請函，衛福部長邱泰源...

蘇巧慧同額競選新北黨部主委 衝高票數是下一步關鍵

民進黨公職26日改選，民進黨立委蘇巧慧同額競選新北市黨部主委篤定當選，地方分析，蘇若想更上一層樓爭取市長門票，取得高票是...

卓榮泰拜會立院 韓國瑜親赴正門迎接展善意

新內閣520就職，行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君為強化行政、立院溝通，今天中午依慣例到立法院拜會立法院長韓國瑜、副院...

基隆綠主委改選議長成關鍵 林右昌、蔡適應代理人對決

基隆市民進黨員有1700多票，立委王正旭、前立委蔡適應基隆服務處主任林明智，與前市長林右昌時期民政處長王榆森對決，成為蔡...

520新戰線／陸批賴清德「獨」性 綠營為何認為「已是最大善意」？

賴清德總統520宣誓就職，他在就職演說中針對兩岸關係表示，新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀；但同時，賴總統也強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，且通篇演說稱呼對岸為「中國」，被認為兩岸立場相較於前總統蔡英文更為「鷹派」。陸方與在野黨都給予賴總統就職演說負面評價，但民進黨方面卻不這麼認為...

綠批花東特別條例排擠宜蘭建設預算 藍回：危言聳聽

立法院昨二讀表決通過國會改革法案中的「藐視國會」、「人事同意權」、「調查權」等修正草案，民進黨宜蘭縣議會黨團今天批有擴權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。