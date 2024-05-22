提告洪孟楷等4名暴力藍委 郭國文：約束他們不再傷人

民進黨立委郭國文今天表示，國民黨立委洪孟楷、黃仁、呂玉玲與張嘉郡等4人，在上周五在立院院會刻意將他推下高台，將委託律師提告。郭國文表示，他之所以要提告，重點在於約束這些暴力藍委行為，過去國會衝突始終保持不傷人的原則，未來也應該有不傷人的觀念。

郭國文舉例，先前國民黨立委江啟臣衝撞主席台時，自己是協同另外3名綠委一同把他扛出去，並不是暴力推他下台。郭也曾勸說時任國民黨立委蔣萬安要顧好形象，讓蔣自己默默離開，並沒有使用會導致人受傷的手法。

郭國文批評，洪孟楷等人才是真正的出手暴力的人，他會用司法來告訴大家，暴力的是國民黨。針對國民黨因郭國文搶走立法院秘書長周萬來文件一事，要將他移送紀律委員會，郭國文認為，他的手始終都在文件上，過程中周萬來沒有跌倒也沒有受傷，並非暴力搶奪，而是議事杯葛手段。

郭國文指出，周萬來的職務來自政治任命，讓他中立性備受質疑，許多黨團成員都提出，517立法院表決時，周萬來公然違反「立法院議事規則」第37條中，無視修正動議表決時應宣讀的規範。