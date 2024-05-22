卓榮泰拜會韓國瑜 盼立法院支持推動打詐新四法

行政院長卓榮泰22日中午臨時增加行程前往立法院拜會院長韓國瑜，據了解，兩人主要是就日前通過的打詐新四法進行討論，卓榮泰希望能力邀國會支持通過打詐新四法草案，期盼讓檢警單位有足夠工具應對詐騙。

新內閣於520就職，卓榮泰在20日於總統府內交接前，有親自向韓國瑜致意，希望找時間去拜訪韓院長，儘速與立法院交流，溝通協調對民眾迫切需要的法案。韓國瑜也透過辦公室表示歡迎。

行政院上午通知，卓榮泰與副院長鄭麗君中午赴立法院拜會韓國瑜，除了要加強行政、立法溝通，更盼推動福國利民草案。

據了解，為強化打擊詐騙，卓榮泰將力邀國會支持通過打詐新4法草案，期盼讓檢警單位有足夠工具應對詐騙。此外，立法院朝野黨團5月16日協商，歷經30分鐘討論，各黨團同意5月31日邀請卓榮泰赴立法院施政方針報告並備質詢，並且延會至7月16日。