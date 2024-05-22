卓榮泰拜會立院 韓國瑜親赴正門迎接展善意

新內閣520就職，行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君為強化行政、立院溝通，今天中午依慣例到立法院拜會立法院長韓國瑜、副院長江啟臣。韓國瑜、江啟臣親自到立法院一樓正門迎接卓榮泰、鄭麗君等人，隨後韓國瑜、卓榮泰兩人笑容滿面步入立法院。

卓榮泰、鄭麗君20日正式上任，今天中午12時10分率行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人陳世凱拜會韓國瑜、江啟臣。民進黨團三長柯建銘、吳思瑤、莊瑞雄特別到立院正門一樓親自迎接，韓國瑜、江啟臣兩人也到一樓親自迎接卓榮泰、鄭麗君，對新內閣展現誠意、善意，雙方閉門會議約20多分鐘。

值得注意的是，民進黨團三長柯建銘、吳思瑤、莊瑞雄在一樓迎接卓榮泰等待時，與韓國瑜、立法院秘書長周萬來彼交談有說有笑、互動熱絡，吳思瑤問韓國瑜「有沒有休息一下？」韓國瑜微笑點頭示意，接著韓國瑜、江啟臣與柯建銘三人繼續交談，完全沒有這陣子朝野緊張的氣氛。

立法院人士指出，過去立法院長都是在會客室等待來賓，韓國瑜親自赴一樓迎接，算是對新政府給予高規格禮遇。