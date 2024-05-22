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蘇巧慧同額競選新北黨部主委 衝高票數是下一步關鍵

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨立委蘇巧慧（中）同額競選新北市黨部主委，能否拿下高票攸關下一步。本報資料照片
民進黨立委蘇巧慧（中）同額競選新北市黨部主委，能否拿下高票攸關下一步。本報資料照片

民進黨公職26日改選，民進黨立委蘇巧慧同額競選新北市黨部主委篤定當選，地方分析，蘇若想更上一層樓爭取市長門票，取得高票是本次主委選舉最大關鍵，新北有3萬多名黨員，以往投票率約5-6成，主委選票拿下超過1萬票是基本，不過今年是疫情解封後第一次黨部選舉，投票率可能上升，蘇巧慧能否衝破1萬5000甚至更高，將會更有底氣。

蘇系新北市議員翁震州表示，地方黨部選舉是針對黨員，與一般選舉有本質上差異，傳統面對面溝通仍非常重要，目前除了在29區豎立看板，也同步與全國代表、區域代表包裹宣傳，蘇巧慧也在登記前積極與各派系議員聯繫，登記過後，更積極組織拜訪，還有參與黨員聚會。

據地方人士觀察，近期有不少非蘇系議員舉辦座談會與許多小型活動如「議員咖啡杯青年論壇」，蘇巧慧都到場，也與在登記時沒有表態的湧言會議員黃淑君和正國會陳乃瑜等人密集互動，希望用誠意說服所有人，希望票能夠愈高愈好。

「2026非贏不可」不同派系人士認為，看好蘇巧慧改革黨務的能力與決心，希望讓黨務活化、創新，把流失的選票，搶回來，但人選是否為她，還是要看實力，因為2026新北市非贏不可。

蘇巧慧受訪表示，從登記參選新北市黨部主委後，她積極勤走基層，把握時間拜訪新北市黨公職，期盼提高黨職選舉投票率，也積極和民間各界交流聯繫，希望為民進黨在新北市建立更厚植的基礎，加強基層實力，為民進黨爭取更多支持。

投票率 民進黨 蘇巧慧

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