基隆綠主委改選議長成關鍵 林右昌、蔡適應代理人對決

基隆市民進黨員有1700多票，立委王正旭、前立委蔡適應基隆服務處主任林明智，與前市長林右昌時期民政處長王榆森對決，成為蔡適應、林右昌「代理人之戰」，林明智地方耕耘較深；王榆森則挾林右昌勢力及以前民政系統人脈，外界評估實力相當，議長童子瑋動向將是勝負關鍵。

林右昌和蔡適應雖同屬正國會，但蔡適應是後來才加入，與其他派系仍有友好關係，這次主委之爭，兩人都沒有入閣，成為雙方各自培植地方實力之戰，綠議員面臨選邊站壓力，但各自爭出頭，自主性提高。

王榆森參選打出林右昌8年執政成績，未來要找回民心，讓市長重返執政，林右昌外傳接黨秘書長，有不能輸的壓力；但林明智曾當過議員，他長期在地方服務，加上蔡適應打下基礎，基層黨員實力不弱，又有現任立委資源。