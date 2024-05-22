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綠：登記1155次僅上台33次 發言權被藍白聯手閹割

中央社／ 台北22日電

民進黨團幹事長吳思瑤今天說，為論述國會擴權相關法案不可行之處，民進黨立委共登記發言1155次，實際卻只上台33人次，有97%的發言權被立法院韓國瑜沒收，也是被藍白聯手閹割。

立法院會21日處理攸關國會職權的立法院職權行使法部分條文修正草案，加班開會至深夜11時46分，歷經14.5小時的表決大戰，二讀表決通過共21條條文，及1個章名「調查權之行使」，24日的院會將續審國會職權修正相關法案。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄、副幹事長洪申翰上午舉行輿情回應記者會。吳思瑤表示，國會擴權相關法案在司法及法制委員會都沒討論，民進黨團在院會才發動立委針對每一條文，都踴躍登記發言。

吳思瑤指出，各黨團在院會總共登記發言1241人次，其中民進黨團占1155人次，國民黨團10人次、民眾黨團76人次，民進黨團想方設法爭取發言，但實際上台發言僅33人次，等於有97%的發言被立法院長韓國瑜沒收，被藍白聯手閹割。

洪申翰表示，他昨天在院會中發言時提到場外已經有8000人，卻遭國民黨、民眾黨立委訕笑，還有一聲很大聲地諷刺說要「清點人數」，畫面非常清楚，這就是國民黨對年輕人追求自己理念、保護國家的態度。

洪申翰說，最後昨天晚上有3萬人上街，「這麼多人就是藍白倒行逆施的立委動員出來的、是韓國瑜動員出來的」。敢笑就不要否認，有種就繼續瞧不起外面的年輕人，看看24日會有多少力量的反撲，奉勸國民黨、民眾黨，用這種態度大家都看在眼裡。

媒體詢問，藍白希望最晚下週二（28日）能通過國會職權相關修法，是否有反制措施。吳思瑤說，民進黨團靈活運用議事策略，成功拖延藍白想讓國會擴權法案二、三讀，昨天在場外聲援的民眾，是民進黨團持續奮戰最大力量。

吳思瑤表示，這就是比耐力、比腦力、比意志力，會善用各種議事策略，勇敢、堅定站上發言台論述擴權條文不可行之處。目前已通過30個條文左右，後續還剩約40條文待處理，確實無法在24日院會就結束，國民黨的策略已被民進黨攻陷。

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