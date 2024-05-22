卓榮泰赴立院拜會韓國瑜 合影後閉門會議

新任行政院長卓榮泰20日就任，他今天中午在行政院副院長鄭麗君陪同下，拜會立法院長韓國瑜。卓榮泰與韓國瑜等人握手合影後，旋即閉門會議。會前未接受媒體聯訪。

中華民國第16任總統賴清德和副總統蕭美琴20日宣誓就職，賴總統宣誓就職後簽署的第一份公文，任命行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安及國家安全會議秘書長吳釗燮。

行政院上午通知，卓榮泰與鄭麗君中午赴立法院拜會韓國瑜，除了要加強行政、立法溝通，更盼推動福國利民草案。

政院人士表示，為強化打擊詐騙，卓榮泰將力邀國會支持通過打詐新4法草案，期盼讓檢警單位有足夠工具應對詐騙。

此外，立法院朝野黨團5月16日協商，歷經30分鐘討論，各黨團同意5月31日邀請卓榮泰赴立法院施政方針報告並備質詢，並且延會至7月16日。