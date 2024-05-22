台灣基進號召民眾 5月23日到國民黨高市黨部「溝通」
立法院昨天續審國會職權行使法修正草案，台灣基進高雄市議員張博洋今天在議會向市長陳其邁遞件申請路權，預告5月23日晚上6時邀民眾到國民黨高雄市黨部進行「社會溝通」。
張博洋今天在高雄市議會質詢表示，希望喚起民眾對立法院擴充濫權的關心。此事爭議在於程序正義及有無跟社會溝通，很多人也不知道到底通過了哪些法案。
張博洋說，既然國民黨不願進行充分溝通，因此，他要向陳其邁遞件申請23日晚上6時在國民黨高雄市黨部前的路權，邀民眾到國民黨高市黨部進行「社會溝通」，讓國民黨知道台灣人的想法。
張博洋並點名對國民黨不分區立委柯志恩、陳菁徽感到失望，國民黨立委傅崐萁為花蓮縣提案新台幣2兆建設經費，柯志恩、陳菁徽也應為高雄爭取交通建設。
陳其邁答詢表示，不應在法案審查中缺乏透明度，相關法案並非不能討論，而是要有理性辯論空間，並就實質內容討論；政府施政可以監督，但要把權責分清楚，避免憲政疑慮。他也鼓勵年輕人表達意見、關心國家重大事。
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