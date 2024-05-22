不滿鏡電視調閱資料幾乎不給 魯明哲：有被耍的感覺

鏡電視申設資料調閱小組自3月底成立，今（22）早調閱小組召集人暨民眾黨立委林國成、調閱小組成員暨國民黨立委魯明哲前去查閱。魯明哲直呼，多數資料沒有提供細節，坦言他有種被不斷拖延，被耍的感覺。

魯明哲說，在調閱小組現行制度內，這是很大挑戰，要調的資料被盡量不給。第一波調閱即是如此，拖過時間不給。他今早才知道，調閱小組算額外組織，兩周開一次會，會議中才通知有部分文件已到。他第一時間得知文件到了，他直接去調閱，民眾黨立委、調閱小組召集人林國成也有去。

魯明哲透露，他到現場看，只有四、五個檔案夾，他本來想像是有滿多檔案夾，其中第四個檔案夾只有一張紙，內容是檢調有調幾次資料，但不知道調什麼文件，亦無說明。第一個檔案夾是歷年質詢、書面質詢且有回覆的，還有他當交通委員會召委時，針對鏡電視申設案提出的專案報告。還滿低級的。這等於是立法院的資料，把立院資料整理好提供出來。

魯明哲也說，其他的是包括鏡電視申設過程，僅提供大綱。大概有8成、需要細節的文件，看起來並沒有提供，但他尊重林國成，他不便代表調閱小組發言。他以調閱小組成員的身分去看，非常多要的資料都沒有，財務、股東、金額等細節都沒有。甚至索要的開會影音檔，到現在也沒看到。

魯明哲提到，召集人會去整理也會處理，調閱文件如不提供需敘明理由。也有文件雖來了，但只有標題，會要求提供細節。他坐了兩個多小時，翻過一遍後，發覺怎麼這麼多東西沒來，或是來了只看到標題，沒看到細節。他有種被不斷拖延，被耍的感覺。