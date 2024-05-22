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聖文森總理訪台最愛隱藏版行程 找總統級老師傅理髮

中央社／ 台北22日電
賴清德總統（右）會晤聖文森及格瑞那丁總理龔薩福伉儷訪問團。圖／總統府提供
賴清德總統（右）會晤聖文森及格瑞那丁總理龔薩福伉儷訪問團。圖／總統府提供

聖文森及格瑞那丁總理龔薩福訪台12次，最念念不忘的「隱藏版行程」竟是理髮。他透露，每次下榻圓山飯店，都會找曾為前總統蔣經國、李登輝理髮的邱炎鐘幫他打理儀容，兩人語言不通，見面卻如老友擁抱。

龔薩福（Ralph Gonsalves）昨天接受中央社專訪後，透露下個行程是「理髮」，並親切邀請記者同行，見證他與今年82歲的「總統理髮師」邱炎鐘之間的好交情。

龔薩福熟門熟路步行到圓山飯店商店街，滿頭白髮的邱炎鐘已在門口等候，龔薩福立刻給邱炎鐘一個大大擁抱，邱炎鐘以英語簡單問候歡迎，讓龔薩福吃了一驚「你的英文進步了!」。

邱炎鐘的理髮店內僅有3張椅子，沖洗台架在理髮椅前方，充滿老式懷舊風格。擔任聖文森總理長達23年的龔薩福說，他很喜歡這裡的歷史感與氛圍，一切都如此經典。

龔薩福與邱炎鐘語言不通，剪髮全靠「默契」。龔薩福一坐下，邱炎鐘替他披上雪白圍布，拿起剪刀就開始俐落修剪，絲毫不像許多現代髮廊，客戶要拿髮型書、手機照片溝通良久。龔薩福說，「我信任大師經過長年歲月磨練出的精湛手藝，這是科技無法取代的」。

龔薩福還特別請來聖文森隨行攝影師，錄製他剪髮過程。他向邱炎鐘打趣，邱炎鐘現在不只曾是台灣前任總統的專屬理髮師，還會紅到加勒比海，成為國際級理髮師。

邱炎鐘曾為前總統蔣經國理髮十幾年，從2000年到2021年替前總統李登輝剪髮，台積電創辦人張忠謀婚前也是常客。不過邱炎鐘從不以此顯擺，個性低調樸實，他笑說，他見到台北市長蔣萬安時，都不曾提到曾為蔣萬安的爺爺蔣經國剪過十幾年頭髮。

邱炎鐘說，只要身體允許，他就會繼續服務客人，龔薩福個性隨和、沒有架子，他很高興龔薩福喜歡他的技術，「希望我做的這些事，也可以幫助到台灣的外交」。

剪髮 圓山飯店 蔣經國

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