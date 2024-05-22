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國台辦控執政黨讓中生、中客不能來台 綠委批選錯題目

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

針對中國國台辦發言人陳斌華指控，中國居民、學生不能赴台旅遊、就讀完全是民進黨當局所造成的。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，國台辦選錯題目，不開放中生跟中客來台的是中國，中國應該要檢視自己的政策，台灣已經準備好，就等中國開放作為。

吳思瑤指出，開放中生跟中客是我方率先公布，中方卻遲遲不開放，開門的永遠是台灣，甩上門的是中國，中國應該好好檢視自己的政策，現在就等中國開放作為，台灣早已準備好。

民進黨立委洪申翰表示，近幾個月看到中國不斷釋出兩岸要交流的訊息，實際上真正阻礙交流的不是台灣，當初中方說中生飽受健保歧視，政府去年底把中生納保政策做出突破，照理說沒有理由不讓中生來台，台灣或民進黨政府對於兩岸健康有序、對等交流做好準備，陸方沒有理由繼續卡關。

洪申翰說，現在沒有自信的恐怕是中國，賴清德總統就職演說表明開大門走大路，兩岸可以交流，重點要在對等有序尊重彼此下進行，我方已經準備好，現在就看中國的態度。

兩岸關係 國台辦 民進黨 洪申翰

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